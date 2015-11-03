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Notizie Sportitalia Fiorentina

Ha torto Manuel Parlato, fa causa a Sportitalia ma perde e adesso è costretto a pagare

31 gennaio 2026 16:49

Sportitalia rivela: l'Atalanta vuole Chiesa per sostituire Lookman. Operazione da 12 milioni

21 luglio 2025 23:41

Sportitalia: "Sondaggio della Fiorentina per Kostic; interessa anche al Bologna e all'Atalanta"

23 giugno 2025 23:09

Brignoli: "Konstantelias mi segnò un gol alla Baggio. Può fare belle cose in Italia, ha grandi qualità"

24 aprile 2025 17:05

Criscitiello smaschera il Napoli: "Mi avevate chiamato per farlo licenziare, buttato fuori dal centro sportivo"

06 febbraio 2025 00:03

Criscitiello licenzia Manuel Parlato in diretta: "Torna a lavorare a Canale 21. Il tifoso fallo a casa tua"

05 febbraio 2025 15:41

Sportitalia: "La Fiorentina aveva pensato a Okafor e cerca un attaccante come alternativa a Kean"

03 febbraio 2025 20:21

Criscitiello squalificato due anni per insulti razzisti, sputi e inseguimento all’arbitro in Serie D

04 dicembre 2024 00:09

Longari (Sportitalia): "Il Lens ha manifestato interesse per M'Bala Nzola della Fiorentina"

07 agosto 2024 00:02

Longari (Sportitalia): "La Fiorentina non ha mai mollato la pista Albert Gudmundsson"

23 luglio 2024 22:53

Sportitalia: "Rios costa 30 milioni. Il Palmeiras chiedeva 20 milioni prima della Copa America"

18 luglio 2024 13:55

Mandorlini risponde a Criscitiello: "Ho sentito quello che hai detto su Italiano, l'errore è del difensore"

10 giugno 2023 15:49

Pedullà rivela: "Il piano del mercato della Fiorentina prevede un attaccante forte ed un portiere"

10 giugno 2023 14:58

Pedullà: "Che lezione di Commisso a Cairo. Ha il Torino da 20 anni, prenda appunti invece di parlare"

28 aprile 2023 15:32

Criscitiello difende Corvino: "Cari tifosi del Lecce, non merita di ricevere cori ironici per il lavoro fatto"

17 aprile 2023 11:27

Criscitiello: "Cairo, il tuo nemico è Commisso ma devi imparare da quello che ha fatto alla Fiorentina"

17 aprile 2023 08:38

L'America fa ricca Criscitiello, venduta la sua agenzia di scommesse che fa 50 milioni ogni mese

12 aprile 2023 16:20

Sportitalia rivela: "Il fiorentino Giuntoli potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus"

03 aprile 2023 18:45

Pedullà attacca Mancini: "Non rispetta le regole, lo dimostrò quando andò alla Fiorentina senza patentino"

28 marzo 2023 14:55

Criscitiello: "Ho parlato con Commisso, poteva godersi i miliardi ma è innamorato della Fiorentina"

26 gennaio 2023 19:43

Sportitalia: "Renzi attacca il governo solo per prendere voti a Firenze dai tifosi della Fiorentina"

30 dicembre 2022 14:40

Sportitalia inserisce la Fiorentina tra le proprietà straniere flop in Italia: "Bene i conti, non i risultati"

08 dicembre 2022 21:03

Criscitiello: "Rovinati i rapporti tra Barone e Lotito «Avete fatto schifo» l'accusa della Fiorentina"

06 dicembre 2022 13:52

De Zerbi parla di Duncan: "A Sassuolo amava giocare a piede invertito. In questo modo c'è più spazio"

18 novembre 2022 13:07

De Zerbi smaschera Gattuso: "Andato a terra per essere stato colpito da bottiglietta vuota di plastica"

18 novembre 2022 00:33

Sarà Alfredo Pedullà a intervistare Commisso lunedi sera in diretta su Sportitalia dalle ore 20

23 settembre 2022 19:36

Sportitalia, la Fiorentina sta valutando di tenere Kouamè e puntare su di lui, sarà il quinto esterno?

16 agosto 2022 23:36

Pedullà: "Scatto decisivo della Fiorentina per Mandragora. Continuano le altre trattative".

25 giugno 2022 00:15

Sportitalia, Fiorentina vuole Jovic in prestito annuale con opzione di rinnovo. Prossime ore la svolta?

19 giugno 2022 21:43

Pedullá a Sportitalia: "Venuti ha proposte dall'estero. Vedremo se resterá alla Fiorentina"

18 giugno 2022 00:24

Pedullá sicuro: "Pochissime le possibilitá che Piatek rimanga alla Fiorentina. Tornerá all'Hertha"

17 giugno 2022 00:29

Longari in diretta su Sportitalia: "Tra la Fiorentina e Grillitsch non é finita. La trattativa continua"

14 giugno 2022 00:46

Corsi smentisce Vicario vicino alla Fiorentina: "Nessuno ha mostrato interesse nel volerlo prendere"

14 giugno 2022 00:20

Sfuma Bellanova per la Fiorentina, secondo Sportitalia il terzino destro è ad un passo dall'Inter

05 giugno 2022 21:16

Pedullà frena su Dodo in viola: "É fredda la trattativa tra Fiorentina e Shakhtar, non è decollata"

02 giugno 2022 23:24

Angeloni sul futuro di Aquilani: "Siamo in ottimi rapporti. Se vorrà andare via, lo accontenteremo"

17 maggio 2022 17:26

Dionisi, bordata a Gasperini: "Si fa sempre polemica per cercare un vantaggio alle partite successive"

03 maggio 2022 14:56

Sportitalia, Pulgar ceduto al Galatasaray in prestito secco con stipendio pagato dai turchi

31 gennaio 2022 12:22

Fabiana Della Valle: "Ristic prenderà 15 milioni di commissione dalla Juventus per ingaggio Vlahovic"

27 gennaio 2022 21:30

Criscitiello deride e snobba Berrettini in diretta su Sportitalia: "Non ce ne frega niente". Il video

27 gennaio 2022 16:44

Sportitalia, Vlahovic farà il tampone a casa, se sarà negativo andrà a Torino per la firma sul contratto

25 gennaio 2022 23:24

Bucchioni: "La Fiorentina fa bene a vendere Vlahovic alla Juventus, già pronto il suo sostituto"

24 gennaio 2022 23:48

Pradè fa chiarezza: "Amrabat ci ha chiesto di andare via, con Saponara parleremo dopo il mercato"

24 gennaio 2022 23:04

Pradè annuncia: "Per Vlahovic vogliamo 70 milioni, no contropartite e soldi subito, lo chiede Commisso"

24 gennaio 2022 21:25

Bargiggia attacca Criscitiello: "A Sportitalia nani da circo come Er Faina e mix di tette e cosce"

23 gennaio 2022 22:52

Braida consiglia: "Se la Fiorentina vuole andare in Champions deve tenere Vlahovic fino a scadenza"

20 gennaio 2022 00:47

Braida elogia Italiano: "Il suo calcio è magia, allo Spezia salvato da Angelozzi, poi ha svoltato"

20 gennaio 2022 00:28

Criscitiello rivela: "All'Atalanta Gasperini e il ds Sartori non si parlano, situazione paradossale"

18 gennaio 2022 16:14

Pedullà: "Fiorentina-Piatek: si farà. Prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni"

05 gennaio 2022 23:18

Pedullà: "Annuncio che l'operazione Vlahovic sarà di 20 milioni di commissione per il procuratore"

22 dicembre 2021 12:14

Pedullà denuncia: "Nessuno parla della Fiorentina, l'unica a fare mercato, altro che Juve e Milan"

16 dicembre 2021 12:49

La Russa contro Caressa in diretta a Sportitalia: "Il calcio non è quello che fanno a Sky la sera"

14 dicembre 2021 12:52

Criscitiello scherza: "C'è Empoli-Fiorentina, Giada Giacalone meglio che stia dentro lo stadio"

09 dicembre 2021 00:23

Criscitiello elogia Italiano: "Sta dando vita a tanti giocatori della Fiorentina che sono finiti"

15 novembre 2021 17:19

Iachini contro Vlahovic: "Poteva rinnovare solo per far guadagnare la Fiorentina dalla cessione"

12 novembre 2021 00:01

Iachini: "Esplosione di Vlahovic non è solo merito mio, anche di Montella. Rimasto grazie a me"

11 novembre 2021 23:35

Pedullà: "Vlahovic è un bambino, manca di rispetto alla Fiorentina. Va venduto a gennaio"

05 ottobre 2021 23:42

Pedullà: "Fiorentina offre a Vlahovic 4 milioni all'anno. Lui non può pretendere di più"

10 settembre 2021 00:15

Barone: "Ribery? Cambiato mentalità. Vlahovic crede nel progetto. Berardi? Felici di chi abbiamo"

07 settembre 2021 21:50

Pedullà ribadisce: "Berardi vuole la Fiorentina, il Sassuolo vuole cedere, ma serve chi paga..."

31 agosto 2021 15:28

Pedullà: "Berardi alla Fiorentina? Ci sono spiragli, il Sassuolo aspetta, trattativa ferma"

31 agosto 2021 14:39

Pedullà: "Summit societario per Berardi. Il Sassuolo chiede 27 milioni: tutto in mano a Commisso"

26 agosto 2021 23:22

Sportitalia, la Fiorentina tenta il sorpasso per Orsolini: intensificati i contatti. Si prova a chiudere

26 agosto 2021 09:23

Pradè annuncia: "Vlahovic resta alla Fiorentina, nessuna cessione. No a Belotti e Scamacca"

20 agosto 2021 15:05

Criscitiello: "Fiorentina vuole Pjanic, Commisso vuole fare sgarbo alla Juventus. Affare possibile"

20 agosto 2021 12:38

Sportitalia rivela: "Fiorentina tenta il colpo Pjanic. Inserimento a sorpresa tra Juventus e Barcellona"

19 agosto 2021 23:47

Sportitalia, il talento colombiano Jorge Carrascal proposto alla Fiorentina: valutazioni in corso

28 luglio 2021 08:16

Riso: "Sensi alla Fiorentina? No, rimane all'Inter. Gomez innamorato di Siviglia, non tornerà in Italia"

22 luglio 2021 21:35

Sportitalia, Chiquinho in uscita dal Benfica: il centrocampista è stato proposto alla Fiorentina

14 luglio 2021 13:45

Criscitiello: "Fiorentina imbarazzante, Italiano dice addio allo Spezia e ora rimane senza panchina"

25 giugno 2021 10:24

Sportitalia, Fares in uscita dalla Lazio: servono 8 milioni. Torino in pole, interesse della Fiorentina

19 giugno 2021 13:08

Sportitalia, contatti tra la Fiorentina e Rudi Garcia, candidato principale per il dopo Gattuso

17 giugno 2021 16:32

Criscitiello: "Avevo ragione quando dicevo a Gattuso di non accettare la Fiorentina. Progetto non c'è"

17 giugno 2021 10:32

Cragno alla Fiorentina? No, il portiere tifoso viola può andare all'Atalanta, in caso di cessione di Gollini

15 giugno 2021 13:15

Sportitalia, Fiorentina su Maksimovic per sostituire Milenkovic. Può arrivare a parametro zero

04 giugno 2021 14:46

Sportitalia, la Fiorentina torna su Conti. Gattuso ritroverà il terzino allenato al Milan?

04 giugno 2021 13:59

Ceccarini su Twitter: "Incontro in corso tra Fiorentina e Gattuso. Si cerca di chiudere l'accordo"

25 maggio 2021 16:01

Sportitalia annuncia, Gattuso molto vicino alla Fiorentina, svolta arrivata, accordo ad un passo

25 maggio 2021 15:08

Pozzo: "L'obiettivo sarà la Champions. Teniamo De Paul e facciamo squadra forte con lui"

21 maggio 2021 15:06

Criscitiello: "Stanno rifiutando tutti la Fiorentina, Gattuso intenzionato a dire no. Conferenza Commisso non ha aiutato"

17 maggio 2021 23:24

Longari, Sportitalia: "Fiorentina ha sondato Ekuban del Trabzonspor. Sull'attaccante c'è anche la Samp"

12 maggio 2021 16:21

De Zerbi: "Non so se resto al Sassuolo, credo ci sia bisogno di gente fresca. Sarebbe bello allenare all'estero"

14 aprile 2021 00:26

Sportitalia, è arrivato il transfert per il tesseramento di Kokorin della viola

03 febbraio 2021 16:23

Sportitalia, Rosati ritorna alla Fiorentina, arriva dal Torino: affare in chiusura, sarà il terzo portiere

01 febbraio 2021 11:23

Papu-Siviglia fatta? Monchi frena: "Ci stiamo lavorando, ma c'è ancora molta strada da fare"

23 gennaio 2021 00:47

Di Marzio, è fatta per il passaggio di Duncan al Cagliari. Venerdi le visite mediche in Sardegna

13 gennaio 2021 23:15

Sportitalia, Kouamé, il suo agente ha incontrato il ds del Torino: la Fiorentina per ora chiude alla cessione

12 gennaio 2021 19:44

Sportitalia, Lirola-Marsiglia: lunedì le visite mediche. Prestito con diritto di riscatto a 12 milioni

09 gennaio 2021 19:05

Sportitalia, la Fiorentina alza l'offerta al Brescia per Cistana, si aspetta la risposta di Cellino

05 gennaio 2021 21:28

Sportitalia, tre squadre sono su Cutrone del Wolverhampton. Il Parma...

25 dicembre 2020 12:34

Petrachi: "Io alla Fiorentina? Per rispetto adesso non voglio parlare. Voglio tornare"

04 dicembre 2020 00:24

Esclusiva Matrone (Sportitalia) stronca Prandelli: "Tecnico superato, anche a Dubai sono rimasti delusi.."

29 novembre 2020 09:38

Pedullà contro Commisso: "Prandelli? Mancano solo Mutu e Batistuta e poi ha completato l'amarcord"

25 novembre 2020 00:24

Criscitiello ironizza sulla Fiorentina: "Nemmeno Prandelli crede più in se stesso"

25 novembre 2020 00:11

Pedullà: "Era fatta per Milik alla Fiorentina, ha rifiutato 4 milioni all'anno. A gennaio deve scegliere Firenze"

19 novembre 2020 23:53

Pedullà: "Piatek alla Fiorentina? Non esiste trattativa per ora. Impensabile che si spendano 25 milioni a gennaio"

12 novembre 2020 18:15

Pedullà annuncia, la Fiorentina vuole Gervinho per l'attacco, chiesto al Parma l'ivoriano. Le ultime

05 ottobre 2020 18:31

La Fiorentina fa litigare Pedullà con Di Marzio: "Ricordo chi ha dato per fatto De Rossi e Thiago Silva a Firenze..."

02 ottobre 2020 16:03

Barone a Sportitalia: "Torreira? Ci stiamo lavorando, vediamo. Valutiamo le opportunità di mercato"

09 settembre 2020 16:59

Pedullà: "Mancano solo le firme per Bonaventura. Pezzella possibile..."

05 settembre 2020 00:10

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