Notizie Sportitalia Fiorentina

Ha torto Manuel Parlato, fa causa a Sportitalia ma perde e adesso è costretto a pagare
31 gennaio 2026 16:49
Sportitalia rivela: l'Atalanta vuole Chiesa per sostituire Lookman. Operazione da 12 milioni
21 luglio 2025 23:41
Sportitalia: "Sondaggio della Fiorentina per Kostic; interessa anche al Bologna e all'Atalanta"
23 giugno 2025 23:09
Brignoli: "Konstantelias mi segnò un gol alla Baggio. Può fare belle cose in Italia, ha grandi qualità"
24 aprile 2025 17:05
Criscitiello smaschera il Napoli: "Mi avevate chiamato per farlo licenziare, buttato fuori dal centro sportivo"
06 febbraio 2025 00:03
Criscitiello licenzia Manuel Parlato in diretta: "Torna a lavorare a Canale 21. Il tifoso fallo a casa tua"
05 febbraio 2025 15:41
Sportitalia: "La Fiorentina aveva pensato a Okafor e cerca un attaccante come alternativa a Kean"
03 febbraio 2025 20:21
Criscitiello squalificato due anni per insulti razzisti, sputi e inseguimento all’arbitro in Serie D
04 dicembre 2024 00:09
Longari (Sportitalia): "Il Lens ha manifestato interesse per M'Bala Nzola della Fiorentina"
07 agosto 2024 00:02
Longari (Sportitalia): "La Fiorentina non ha mai mollato la pista Albert Gudmundsson"
23 luglio 2024 22:53
Sportitalia: "Rios costa 30 milioni. Il Palmeiras chiedeva 20 milioni prima della Copa America"
18 luglio 2024 13:55
Mandorlini risponde a Criscitiello: "Ho sentito quello che hai detto su Italiano, l'errore è del difensore"
10 giugno 2023 15:49
Pedullà rivela: "Il piano del mercato della Fiorentina prevede un attaccante forte ed un portiere"
10 giugno 2023 14:58
Pedullà: "Che lezione di Commisso a Cairo. Ha il Torino da 20 anni, prenda appunti invece di parlare"
28 aprile 2023 15:32
Criscitiello difende Corvino: "Cari tifosi del Lecce, non merita di ricevere cori ironici per il lavoro fatto"
17 aprile 2023 11:27
Criscitiello: "Cairo, il tuo nemico è Commisso ma devi imparare da quello che ha fatto alla Fiorentina"
17 aprile 2023 08:38
L'America fa ricca Criscitiello, venduta la sua agenzia di scommesse che fa 50 milioni ogni mese
12 aprile 2023 16:20
Sportitalia rivela: "Il fiorentino Giuntoli potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus"
03 aprile 2023 18:45
Pedullà attacca Mancini: "Non rispetta le regole, lo dimostrò quando andò alla Fiorentina senza patentino"
28 marzo 2023 14:55
Criscitiello: "Ho parlato con Commisso, poteva godersi i miliardi ma è innamorato della Fiorentina"
26 gennaio 2023 19:43
Sportitalia: "Renzi attacca il governo solo per prendere voti a Firenze dai tifosi della Fiorentina"
30 dicembre 2022 14:40
Sportitalia inserisce la Fiorentina tra le proprietà straniere flop in Italia: "Bene i conti, non i risultati"
08 dicembre 2022 21:03
Criscitiello: "Rovinati i rapporti tra Barone e Lotito «Avete fatto schifo» l'accusa della Fiorentina"
06 dicembre 2022 13:52
De Zerbi parla di Duncan: "A Sassuolo amava giocare a piede invertito. In questo modo c'è più spazio"
18 novembre 2022 13:07
De Zerbi smaschera Gattuso: "Andato a terra per essere stato colpito da bottiglietta vuota di plastica"
18 novembre 2022 00:33
Sarà Alfredo Pedullà a intervistare Commisso lunedi sera in diretta su Sportitalia dalle ore 20
23 settembre 2022 19:36
Sportitalia, la Fiorentina sta valutando di tenere Kouamè e puntare su di lui, sarà il quinto esterno?
16 agosto 2022 23:36
Pedullà: "Scatto decisivo della Fiorentina per Mandragora. Continuano le altre trattative".
25 giugno 2022 00:15
Sportitalia, Fiorentina vuole Jovic in prestito annuale con opzione di rinnovo. Prossime ore la svolta?
19 giugno 2022 21:43
Pedullá a Sportitalia: "Venuti ha proposte dall'estero. Vedremo se resterá alla Fiorentina"
18 giugno 2022 00:24
Pedullá sicuro: "Pochissime le possibilitá che Piatek rimanga alla Fiorentina. Tornerá all'Hertha"
17 giugno 2022 00:29
Longari in diretta su Sportitalia: "Tra la Fiorentina e Grillitsch non é finita. La trattativa continua"
14 giugno 2022 00:46
Corsi smentisce Vicario vicino alla Fiorentina: "Nessuno ha mostrato interesse nel volerlo prendere"
14 giugno 2022 00:20
Sfuma Bellanova per la Fiorentina, secondo Sportitalia il terzino destro è ad un passo dall'Inter
05 giugno 2022 21:16
Pedullà frena su Dodo in viola: "É fredda la trattativa tra Fiorentina e Shakhtar, non è decollata"
02 giugno 2022 23:24
Angeloni sul futuro di Aquilani: "Siamo in ottimi rapporti. Se vorrà andare via, lo accontenteremo"
17 maggio 2022 17:26
Dionisi, bordata a Gasperini: "Si fa sempre polemica per cercare un vantaggio alle partite successive"
03 maggio 2022 14:56
Sportitalia, Pulgar ceduto al Galatasaray in prestito secco con stipendio pagato dai turchi
31 gennaio 2022 12:22
Fabiana Della Valle: "Ristic prenderà 15 milioni di commissione dalla Juventus per ingaggio Vlahovic"
27 gennaio 2022 21:30
Criscitiello deride e snobba Berrettini in diretta su Sportitalia: "Non ce ne frega niente". Il video
27 gennaio 2022 16:44
Sportitalia, Vlahovic farà il tampone a casa, se sarà negativo andrà a Torino per la firma sul contratto
25 gennaio 2022 23:24
Bucchioni: "La Fiorentina fa bene a vendere Vlahovic alla Juventus, già pronto il suo sostituto"
24 gennaio 2022 23:48
Pradè fa chiarezza: "Amrabat ci ha chiesto di andare via, con Saponara parleremo dopo il mercato"
24 gennaio 2022 23:04
Pradè annuncia: "Per Vlahovic vogliamo 70 milioni, no contropartite e soldi subito, lo chiede Commisso"
24 gennaio 2022 21:25
Bargiggia attacca Criscitiello: "A Sportitalia nani da circo come Er Faina e mix di tette e cosce"
23 gennaio 2022 22:52
Braida consiglia: "Se la Fiorentina vuole andare in Champions deve tenere Vlahovic fino a scadenza"
20 gennaio 2022 00:47
Braida elogia Italiano: "Il suo calcio è magia, allo Spezia salvato da Angelozzi, poi ha svoltato"
20 gennaio 2022 00:28
Criscitiello rivela: "All'Atalanta Gasperini e il ds Sartori non si parlano, situazione paradossale"
18 gennaio 2022 16:14
Pedullà: "Fiorentina-Piatek: si farà. Prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni"
05 gennaio 2022 23:18
Pedullà: "Annuncio che l'operazione Vlahovic sarà di 20 milioni di commissione per il procuratore"
22 dicembre 2021 12:14
Pedullà denuncia: "Nessuno parla della Fiorentina, l'unica a fare mercato, altro che Juve e Milan"
16 dicembre 2021 12:49
La Russa contro Caressa in diretta a Sportitalia: "Il calcio non è quello che fanno a Sky la sera"
14 dicembre 2021 12:52
Criscitiello scherza: "C'è Empoli-Fiorentina, Giada Giacalone meglio che stia dentro lo stadio"
09 dicembre 2021 00:23
Criscitiello elogia Italiano: "Sta dando vita a tanti giocatori della Fiorentina che sono finiti"
15 novembre 2021 17:19
Iachini contro Vlahovic: "Poteva rinnovare solo per far guadagnare la Fiorentina dalla cessione"
12 novembre 2021 00:01
Iachini: "Esplosione di Vlahovic non è solo merito mio, anche di Montella. Rimasto grazie a me"
11 novembre 2021 23:35
Pedullà: "Vlahovic è un bambino, manca di rispetto alla Fiorentina. Va venduto a gennaio"
05 ottobre 2021 23:42
Pedullà: "Fiorentina offre a Vlahovic 4 milioni all'anno. Lui non può pretendere di più"
10 settembre 2021 00:15
Barone: "Ribery? Cambiato mentalità. Vlahovic crede nel progetto. Berardi? Felici di chi abbiamo"
07 settembre 2021 21:50
Pedullà ribadisce: "Berardi vuole la Fiorentina, il Sassuolo vuole cedere, ma serve chi paga..."
31 agosto 2021 15:28
Pedullà: "Berardi alla Fiorentina? Ci sono spiragli, il Sassuolo aspetta, trattativa ferma"
31 agosto 2021 14:39
Pedullà: "Summit societario per Berardi. Il Sassuolo chiede 27 milioni: tutto in mano a Commisso"
26 agosto 2021 23:22
Sportitalia, la Fiorentina tenta il sorpasso per Orsolini: intensificati i contatti. Si prova a chiudere
26 agosto 2021 09:23
Pradè annuncia: "Vlahovic resta alla Fiorentina, nessuna cessione. No a Belotti e Scamacca"
20 agosto 2021 15:05
Criscitiello: "Fiorentina vuole Pjanic, Commisso vuole fare sgarbo alla Juventus. Affare possibile"
20 agosto 2021 12:38
Sportitalia rivela: "Fiorentina tenta il colpo Pjanic. Inserimento a sorpresa tra Juventus e Barcellona"
19 agosto 2021 23:47
Sportitalia, il talento colombiano Jorge Carrascal proposto alla Fiorentina: valutazioni in corso
28 luglio 2021 08:16
Riso: "Sensi alla Fiorentina? No, rimane all'Inter. Gomez innamorato di Siviglia, non tornerà in Italia"
22 luglio 2021 21:35
Sportitalia, Chiquinho in uscita dal Benfica: il centrocampista è stato proposto alla Fiorentina
14 luglio 2021 13:45
Criscitiello: "Fiorentina imbarazzante, Italiano dice addio allo Spezia e ora rimane senza panchina"
25 giugno 2021 10:24
Sportitalia, Fares in uscita dalla Lazio: servono 8 milioni. Torino in pole, interesse della Fiorentina
19 giugno 2021 13:08
Sportitalia, contatti tra la Fiorentina e Rudi Garcia, candidato principale per il dopo Gattuso
17 giugno 2021 16:32
Criscitiello: "Avevo ragione quando dicevo a Gattuso di non accettare la Fiorentina. Progetto non c'è"
17 giugno 2021 10:32
Cragno alla Fiorentina? No, il portiere tifoso viola può andare all'Atalanta, in caso di cessione di Gollini
15 giugno 2021 13:15
Sportitalia, Fiorentina su Maksimovic per sostituire Milenkovic. Può arrivare a parametro zero
04 giugno 2021 14:46
Sportitalia, la Fiorentina torna su Conti. Gattuso ritroverà il terzino allenato al Milan?
04 giugno 2021 13:59
Ceccarini su Twitter: "Incontro in corso tra Fiorentina e Gattuso. Si cerca di chiudere l'accordo"
25 maggio 2021 16:01
Sportitalia annuncia, Gattuso molto vicino alla Fiorentina, svolta arrivata, accordo ad un passo
25 maggio 2021 15:08
Pozzo: "L'obiettivo sarà la Champions. Teniamo De Paul e facciamo squadra forte con lui"
21 maggio 2021 15:06
Criscitiello: "Stanno rifiutando tutti la Fiorentina, Gattuso intenzionato a dire no. Conferenza Commisso non ha aiutato"
17 maggio 2021 23:24
Longari, Sportitalia: "Fiorentina ha sondato Ekuban del Trabzonspor. Sull'attaccante c'è anche la Samp"
12 maggio 2021 16:21
De Zerbi: "Non so se resto al Sassuolo, credo ci sia bisogno di gente fresca. Sarebbe bello allenare all'estero"
14 aprile 2021 00:26
Sportitalia, è arrivato il transfert per il tesseramento di Kokorin della viola
03 febbraio 2021 16:23
Sportitalia, Rosati ritorna alla Fiorentina, arriva dal Torino: affare in chiusura, sarà il terzo portiere
01 febbraio 2021 11:23
Papu-Siviglia fatta? Monchi frena: "Ci stiamo lavorando, ma c'è ancora molta strada da fare"
23 gennaio 2021 00:47
Di Marzio, è fatta per il passaggio di Duncan al Cagliari. Venerdi le visite mediche in Sardegna
13 gennaio 2021 23:15
Sportitalia, Kouamé, il suo agente ha incontrato il ds del Torino: la Fiorentina per ora chiude alla cessione
12 gennaio 2021 19:44
Sportitalia, Lirola-Marsiglia: lunedì le visite mediche. Prestito con diritto di riscatto a 12 milioni
09 gennaio 2021 19:05
Sportitalia, la Fiorentina alza l'offerta al Brescia per Cistana, si aspetta la risposta di Cellino
05 gennaio 2021 21:28
Sportitalia, tre squadre sono su Cutrone del Wolverhampton. Il Parma...
25 dicembre 2020 12:34
Petrachi: "Io alla Fiorentina? Per rispetto adesso non voglio parlare. Voglio tornare"
04 dicembre 2020 00:24
Esclusiva Matrone (Sportitalia) stronca Prandelli: "Tecnico superato, anche a Dubai sono rimasti delusi.."
29 novembre 2020 09:38
Pedullà contro Commisso: "Prandelli? Mancano solo Mutu e Batistuta e poi ha completato l'amarcord"
25 novembre 2020 00:24
Criscitiello ironizza sulla Fiorentina: "Nemmeno Prandelli crede più in se stesso"
25 novembre 2020 00:11
Pedullà: "Era fatta per Milik alla Fiorentina, ha rifiutato 4 milioni all'anno. A gennaio deve scegliere Firenze"
19 novembre 2020 23:53
Pedullà: "Piatek alla Fiorentina? Non esiste trattativa per ora. Impensabile che si spendano 25 milioni a gennaio"
12 novembre 2020 18:15
Pedullà annuncia, la Fiorentina vuole Gervinho per l'attacco, chiesto al Parma l'ivoriano. Le ultime
05 ottobre 2020 18:31
La Fiorentina fa litigare Pedullà con Di Marzio: "Ricordo chi ha dato per fatto De Rossi e Thiago Silva a Firenze..."
02 ottobre 2020 16:03
Barone a Sportitalia: "Torreira? Ci stiamo lavorando, vediamo. Valutiamo le opportunità di mercato"
09 settembre 2020 16:59
Pedullà: "Mancano solo le firme per Bonaventura. Pezzella possibile..."
05 settembre 2020 00:10
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