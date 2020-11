Pedullà: “Era fatta per Milik alla Fiorentina, ha rifiutato 4 milioni all’anno. A gennaio deve scegliere Firenze”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato in diretta su Sportitalia della vicenda Milik, queste le sue parole: “In estate era tutto fatto tra Napoli e Fiorentina per il passaggio in viola di Milik ma il centravanti polacco ha rifiutato un contratto di 4 milioni netti a stagione. A gennaio secondo me la scelta migliore sarebbe proprio quella di andare alla Fiorentina dato che giocherebbe titolare mentre in tutte le altre possibilità, dall’Inter al Tottenham, sarebbe una riserva. Quindi non avrebbe lo spazio che vorrebbe visto che vuole giocare”

