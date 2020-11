TMW, offerta Milan per Milenkovic, prestito di 10 milioni con riscatto obbligatorio di 30 milioni. I dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Milan ha fatto un’offerta alla Fiorentina per il difensore Nikola Milenkovic. Prestito oneroso da 10 milioni di euro per la durata di un anno e mezzo e riscatto obbligatorio a 30 milioni. Una modalità di pagamento imposta dalla situazione economica del momento. La Fiorentina riflette, al momento non vorrebbe privarsi di Milenkovic a queste condizioni. Più facile che attenda altre proposte. C’è il gradimento dell’Inter, Milenkovic piace anche alla Juventus. Ma sono interessamenti non ancora diventati offerte. Il Milan invece ci riprova per gennaio…

