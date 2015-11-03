Notizie Milik Fiorentina

Corriere dello Sport: “Gudmundsson alla Fiorentina? Prima Milik o Arnautovic al Genoa”
14 agosto 2024 08:49
La Repubblica (Genova) scrive: "Genoa, spunta l'idea Milik per sostituire Albert Gudmundsson"
05 agosto 2024 16:29
La Gazzetta dello Sport riporta: "Milik può andare finalmente da Italiano che lo ha sempre voluto anche a Firenze"
27 giugno 2024 13:47
Pruzzo: "Milik e Hummels per fare una grande Fiorentina, gli altri nomi che escono non sono di livello"
18 giugno 2024 18:36
Juventus in finale di Coppa Italia: sfiderà la vincente di Atalanta Fiorentina
23 aprile 2024 23:17
Chiesa rientra in gruppo in vista di Juventus-Fiorentina, Milik invece si allena ancora a parte
05 aprile 2024 17:50
Milik vuole la Juve: "Sarei felice di restare in bianconero. Lì sto bene e Allegri mi vuole"
14 giugno 2023 18:00
Sfuma Milik per la Fiorentina? La Juventus ad un passo dall'accordo con il Marsiglia. Torna in prestito
14 giugno 2023 01:34
Corriere Fiorentino: “Italiano sogna Milik ma ostacolo rifiuto Firenze ed ingaggio alto da 3,5 milioni netti”
13 giugno 2023 09:10
Brovarone consiglia: "Impazzisco per Cambiaghi. Se devo prendere Milik punto tutto su Cabral"
12 giugno 2023 19:02
La Juventus non riscatta Milik, 7 milioni sono troppi per i bianconeri. Si può inserire la Fiorentina?
11 giugno 2023 16:09
Vieri non ha dubbi: "Nella Fiorentina Milik e Vlahovic avrebbero fatto doppietta contro la Juventus"
14 febbraio 2023 15:50
Date alla Fiorentina qualche scarto della Juventus e la squadra viola avrebbe 10 punti in più
11 ottobre 2022 21:50
Barak: "A Jovic manca il ritmo partita. Kouamè attacca la profondità, Cabral è una via di mezzo"
02 ottobre 2022 15:25
Brovarone: "La Fiorentina voleva Milik: no del giocatore. Pradè l'unico che sa di calcio, ma mai nominato"
27 settembre 2022 18:59
Massimo Mauro umilia Vlahovic: "Non sa nemmeno stoppare una palla, non sa cosa sia farlo"
17 settembre 2022 16:29
Dopo il rifiuto alla Fiorentina la carriera di Milik si è abissata, adesso alla Juventus per fare la riserva
25 agosto 2022 13:27
Corriere dello Sport, Fiorentina su Milik e Pinamonti: ostacoli per entrambi i calciatori
09 giugno 2022 08:42
Corriere dello Sport, Milik e Scamacca i nomi in pole per il dopo Vlahovic. Idea Yuri Alberto
25 gennaio 2022 09:23
Nazione, Vlahovic via ora? Milik o Schick le ultime idee della Fiorentina per sostituirlo
24 gennaio 2022 10:40
Nazione, Papu Gomez e Milik le idee della Fiorentina se Vlahovic se ne va a gennaio
20 gennaio 2022 10:39
CorFio, caccia al vice Vlahovic: da Simy a Milik passando per Pavoletti e Caicedo
15 giugno 2021 10:11
CorSport, caccia al vice Vlahovic: Simy il primo nome, spuntano anche Pavoletti e Milik
14 giugno 2021 11:28
Nazione, oltre ad Oliveira può arrivare anche Guedes per 20 milioni. Spunta l'idea Milik
11 giugno 2021 08:46
Ceccarini: "Milik può andare alla Fiorentina, costa poco e può essere affiancato a Vlahovic"
10 giugno 2021 15:50
Ceccarini: "La Fiorentina tiene Vlahovic e vuole prendere con lui Milik. Ribery verso l'addio"
07 giugno 2021 23:33
Milik, c'è un accordo, può lasciare il Marsiglia in estate: ci sono Fiorentina e Juve alla finestra
09 aprile 2021 11:48
Nazione, la Fiorentina deve fare il salto di qualità per attirare i più grandi. De Paul? Solo un sogno. Torreira...
25 febbraio 2021 09:04
Pedullà: "La Fiorentina ha abbandonato Milik, offesa per il rifiuto di ottobre. Si punta su Vlahovic"
08 gennaio 2021 00:21
Corriere del Mezzogiorno, Milik ha rifiutato la Fiorentina: offerti al Napoli 15 milioni
06 gennaio 2021 13:01
L'Equipe, anche il Marsiglia è sulle tracce di Kouame della Fiorentina
05 gennaio 2021 15:04
Corriere dello Sport, Milik, la Fiorentina lo vuole subito: il Napoli chiede 18 milioni per farlo partire
29 dicembre 2020 11:14
Gazzetta, Milik ha rifiutato la Fiorentina ma il Napoli vuole risolvere il caso già a gennaio
29 dicembre 2020 09:22
CorSport, Milik l'ideale per la Fiorentina, il Napoli vuole 18 milioni. Occhio alla Premier e alla Roma
28 dicembre 2020 09:50
Corriere dello Sport, Milik, la Fiorentina c'è ma per ora non esiste trattativa. Il Napoli vuole 18 milioni
27 dicembre 2020 10:48
CorFio, Milik e Caicedo nel mirino della Fiorentina. Per l'ecuadoregno la Lazio vuole 10 milioni. Gli ostacoli...
27 dicembre 2020 10:21
Fiorentina, partita la caccia al centravanti: Milik il sogno, Caicedo la pista più percorribile
26 dicembre 2020 10:54
Repubblica, Fiorentina su Milik, il Napoli chiede 15 milioni più bonus. Caicedo? La Lazio vuole tenerlo
21 dicembre 2020 09:27
Giuntoli: "Siamo convinti di trovare una soluzione per Milik"
20 dicembre 2020 21:48
Pradè: "Pensavamo di poter lottare al vertice. Milik e Piatek? Provato in estate, adesso non lo faremo"
19 dicembre 2020 18:05
Da Napoli, il Napoli per Milik vuole 18 milioni. Atletico Madrid e Juventus in agguato
18 dicembre 2020 19:23
Corriere dello Sport: "Fiorentina, servono giocatori come Gomez, Milik o De Paul"
18 dicembre 2020 17:31
Di Gennaro: "Fiorentina, prendi Milik ed Eriksen. Vanno reinvestiti i soldi di Chiesa. Servono top"
18 dicembre 2020 16:27
Nazione, Piatek il nome caldo per gennaio, può arrivare per 18 milioni. Milik pista difficile
09 dicembre 2020 10:31
Di Marzio rivela: "Nessuna offerta al Napoli per Milik a gennaio. 15 milioni sono troppi"
06 dicembre 2020 20:54
Paganini: "Piatek? È una possibilità, ma la Fiorentina potrebbe fare un altro tentativo per Milik"
03 dicembre 2020 21:29
Dalla Spagna, Milik alla Fiorentina? No, lo vuole l'Atletico Madrid per risolvere i problemi offensivi
03 dicembre 2020 19:32
Nazione, Vlahovic-Cutrone in uscita? Piatek è l'obiettivo numero uno, occhi sul mercato brasiliano
23 novembre 2020 11:13
Sport Mediaset, Milik, il Napoli chiede 18 milioni per lasciarlo partire a gennaio. Occhio all'Inter
20 novembre 2020 20:41
Sky Sport, Milik ha comunicato ai suoi agenti di lasciare il Napoli a gennaio. Le ultime
20 novembre 2020 19:35
Pedullà: "Era fatta per Milik alla Fiorentina, ha rifiutato 4 milioni all'anno. A gennaio deve scegliere Firenze"
19 novembre 2020 23:53
Nazione, Piatek, assalto della Fiorentina grazie ai soldi della cessione di Pedro. Le ultime
18 novembre 2020 10:27
Tuttosport, Milik, il Napoli vuole 20 milioni. La Fiorentina ha già tre centravanti, cosa deciderà Prandelli?
17 novembre 2020 09:53
De Santis: "Il ritorno di Pedro alla Fiorentina sarebbe un errore. Milik? Difficilmente accetterà i viola"
16 novembre 2020 18:13
Tuttosport, Milik è a caccia di una nuova squadra per gennaio. Contatti in corso con la Fiorentina
16 novembre 2020 14:06
Barone: "Milik o Piatek? Abbiamo già i giusti attaccanti. Abbiamo investito tanto in questa squadra"
16 novembre 2020 09:10
Da Milano, contatti tra l'Inter e Milik. De Laurentiiis chiede 15 milioni per venderlo a gennaio
15 novembre 2020 19:55
Boniek consiglia Milik: "Cambi squadra a Gennaio o rischia gli Europei". La Fiorentina resta vigile
15 novembre 2020 18:08
Repubblica, se gli attaccanti viola falliscono, a gennaio Fiorentina su Milik o Piatek. La situazione...
15 novembre 2020 10:25
Venerato (Rai): "In estate Milik ha rifiutato solo la Fiorentina. A gennaio la viola potrebbe riprovarci"
14 novembre 2020 19:09
Polonia, Kozminski: "Futuro di Milik? Si è parlato anche di Fiorentina, ora non è felice"
13 novembre 2020 00:22
Venerato (Rai): "C'era accordo tra Pradé e DeLa per Milik. Come ha fatto il giocatore a rifiutare?"
11 novembre 2020 20:44
Gazzetta, il Napoli chiede 20 milioni per Milik e il giocatore 4 a stagione. Squadre interessate scappano
06 novembre 2020 13:26
Rai Sport, Milik adesso vuole lasciare Napoli. Con Sarri in viola accetta la Fiorentina
04 novembre 2020 18:32
Ceccarini: "Milik? A gennaio andrà via. Tottenham in pole, in Italia ci sono Fiorentina e Roma"
31 ottobre 2020 09:02
Di Marzio: "Milik vuole lasciare Napoli già a gennaio, servono offerte". Fiorentina alla finestra?
30 ottobre 2020 23:20
Nappi a Lady Radio: "Sono dalla parte di Iachini. Manca la punta, proverei con Cutrone nel tridente"
22 ottobre 2020 21:15
Nazione, Milik, il suo valore crollerà a 10 milioni, a gennaio Fiorentina all'assalto. E Callejon...
16 ottobre 2020 10:48
Valcareggi: "Chiesa? La Juve gode a comprare dalla Fiorentina. Milik? Ha già un accordo con i bianconeri"
14 ottobre 2020 12:30
Milik rivela: "Sono stato vicino ad una squadra italiana. Futuro? Non ho un accordo con nessun club"
13 ottobre 2020 10:29
Tuttosport, Milik, nuovo assalto della Fiorentina a gennaio: la porta resta aperta
13 ottobre 2020 10:17
Pres. Polonia: "Se Milik non giocherà salterà l'Europeo". La Fiorentina spera
12 ottobre 2020 12:40
Il Mattino, Milik, pronto un nuovo assalto della Fiorentina a gennaio ma occhio alle concorrenti
11 ottobre 2020 12:43
Da Napoli, Milik partirà a gennaio. La Fiorentina è la pista più concreta
09 ottobre 2020 14:05
Calamai: "Dalla Fiorentina vanno via tutti: il prossimo sarà Milenkovic. Forse anche Castrovilli"
07 ottobre 2020 19:05
Il Mattino, Milik voleva solo la Juventus, ha detto "no" a Fiorentina, Roma e Tottenham
06 ottobre 2020 12:16
Sky Sport, Milik spara un ingaggio alto alla Fiorentina. Piatek? Nessuna trattativa
05 ottobre 2020 16:30
Sportitalia, Milik ha rifiutato la Fiorentina. C'era accordo con il Napoli per 24 milioni e contratto di 4 milioni per l'attaccante
05 ottobre 2020 13:46
Gazzetta, Milik-Fiorentina, il "sì" non c'è. I viola cambiano obiettivo o aspettano gennaio?
05 ottobre 2020 10:18
Schira, la Fiorentina offre a Milik contratto di 5 anni anni a 4 milioni netti più bonus. Accordo con il Napoli
05 ottobre 2020 10:12
Pedullà, Milik, altro tentativo a vuoto della Fiorentina. Il polacco non apre al trasferimento
04 ottobre 2020 22:42
TMW, Milik si allontana dalla Fiorentina, manca il suo "sì" ed i viola non vogliono l'obbligo di riscatto
04 ottobre 2020 20:12
Rai rivela, la Fiorentina offre a Milik contratto di cinque anni a 3 milioni e mezzo più 500 mila euro di bonus
04 ottobre 2020 14:49
TMW, Milik, il Napoli spinge per la sua cessione. Restano vive le ipotesi Fiorentina o Everton
04 ottobre 2020 13:44
Mediaset smentisce Sky: "Chiesa alla Juventus anche senza cessioni. Domani visite mediche. Milik verso Firenze"
04 ottobre 2020 13:44
Tuttosport, Milik, la Fiorentina ha offerto al Napoli 5 milioni di prestito più 25 di riscatto
04 ottobre 2020 10:42
Gazzetta, Milik non ha aperto alla Fiorentina ma i viola sognano il colpaccio last minute
04 ottobre 2020 10:02
CorFio, Milik non convinto dall'ipotesi Fiorentina ma cambierà idea? Piatek resta l'alternativa
04 ottobre 2020 09:32
Sport Mediaset, Barreca, la Fiorentina vuole chiudere. Se parte Chiesa c'è Callejon. Milik è il sogno
04 ottobre 2020 00:05
Cm.com su Milik: Fiorentina e Napoli, accordo raggiunto sulla base di 25 mln, il giocatore riflette
03 ottobre 2020 18:07
Repubblica, Milik costa 25 milioni. Piatek? L'Hertha chiede 20 milioni più bonus. De Paul...
03 ottobre 2020 13:15
CorFio, a Milik non entusiasma l'ipotesi Fiorentina, vuole la Premier. Faraoni, il Verona non vuole cederlo
03 ottobre 2020 12:48
Tmw, giorno decisivo per Milik alla Fiorentina. E' corsa contro il tempo
03 ottobre 2020 12:33
Tuttosport, Iachini ha bloccato la cessione di Ceccherini. Milik, si cerca la soluzione per l'ingaggio
03 ottobre 2020 12:03
Gazzetta, la Fiorentina ha chiesto Milik al Napoli. I partenopei chiedono 10 milioni per il prestito
03 ottobre 2020 08:49
Sport Mediaset, Milik vuole 5 milioni di ingaggio. Intesa Fiorentina-Napoli, riscatto a 25 milioni
02 ottobre 2020 13:51
Pedullà conferma, la Fiorentina su Milik, prestito con riscatto la formula. Ostacolo ingaggio. I dettagli
02 ottobre 2020 11:38
Tuttosport annuncia: Milik alla Fiorentina, 5 milioni subito e riscatto a 25. Ci sarà rinnovo di un anno. I dettagli
02 ottobre 2020 09:28
Corriere del Mezzogiorno, in caso di partenza di Chiesa la Fiorentina proverà a prendere Milik dal Napoli
01 ottobre 2020 16:58
CorFio, Vlahovic, prima il rinnovo poi il prestito? Verona in pole. Milik il sogno della Fiorentina, Piatek...
29 settembre 2020 11:00
Archivio