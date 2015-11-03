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Notizie Milik Fiorentina

Corriere dello Sport: “Gudmundsson alla Fiorentina? Prima Milik o Arnautovic al Genoa”

14 agosto 2024 08:49

La Repubblica (Genova) scrive: "Genoa, spunta l'idea Milik per sostituire Albert Gudmundsson"

05 agosto 2024 16:29

La Gazzetta dello Sport riporta: "Milik può andare finalmente da Italiano che lo ha sempre voluto anche a Firenze"

27 giugno 2024 13:47

Pruzzo: "Milik e Hummels per fare una grande Fiorentina, gli altri nomi che escono non sono di livello"

18 giugno 2024 18:36

Juventus in finale di Coppa Italia: sfiderà la vincente di Atalanta Fiorentina

23 aprile 2024 23:17

Chiesa rientra in gruppo in vista di Juventus-Fiorentina, Milik invece si allena ancora a parte

05 aprile 2024 17:50

Milik vuole la Juve: "Sarei felice di restare in bianconero. Lì sto bene e Allegri mi vuole"

14 giugno 2023 18:00

Sfuma Milik per la Fiorentina? La Juventus ad un passo dall'accordo con il Marsiglia. Torna in prestito

14 giugno 2023 01:34

Corriere Fiorentino: “Italiano sogna Milik ma ostacolo rifiuto Firenze ed ingaggio alto da 3,5 milioni netti”

13 giugno 2023 09:10

Brovarone consiglia: "Impazzisco per Cambiaghi. Se devo prendere Milik punto tutto su Cabral"

12 giugno 2023 19:02

La Juventus non riscatta Milik, 7 milioni sono troppi per i bianconeri. Si può inserire la Fiorentina?

11 giugno 2023 16:09

Vieri non ha dubbi: "Nella Fiorentina Milik e Vlahovic avrebbero fatto doppietta contro la Juventus"

14 febbraio 2023 15:50

Date alla Fiorentina qualche scarto della Juventus e la squadra viola avrebbe 10 punti in più

11 ottobre 2022 21:50

Barak: "A Jovic manca il ritmo partita. Kouamè attacca la profondità, Cabral è una via di mezzo"

02 ottobre 2022 15:25

Brovarone: "La Fiorentina voleva Milik: no del giocatore. Pradè l'unico che sa di calcio, ma mai nominato"

27 settembre 2022 18:59

Massimo Mauro umilia Vlahovic: "Non sa nemmeno stoppare una palla, non sa cosa sia farlo"

17 settembre 2022 16:29

Dopo il rifiuto alla Fiorentina la carriera di Milik si è abissata, adesso alla Juventus per fare la riserva

25 agosto 2022 13:27

Corriere dello Sport, Fiorentina su Milik e Pinamonti: ostacoli per entrambi i calciatori 

09 giugno 2022 08:42

Corriere dello Sport, Milik e Scamacca i nomi in pole per il dopo Vlahovic. Idea Yuri Alberto

25 gennaio 2022 09:23

Nazione, Vlahovic via ora? Milik o Schick le ultime idee della Fiorentina per sostituirlo

24 gennaio 2022 10:40

Nazione, Papu Gomez e Milik le idee della Fiorentina se Vlahovic se ne va a gennaio

20 gennaio 2022 10:39

CorFio, caccia al vice Vlahovic: da Simy a Milik passando per Pavoletti e Caicedo

15 giugno 2021 10:11

CorSport, caccia al vice Vlahovic: Simy il primo nome, spuntano anche Pavoletti e Milik

14 giugno 2021 11:28

Nazione, oltre ad Oliveira può arrivare anche Guedes per 20 milioni. Spunta l'idea Milik

11 giugno 2021 08:46

Ceccarini: "Milik può andare alla Fiorentina, costa poco e può essere affiancato a Vlahovic"

10 giugno 2021 15:50

Ceccarini: "La Fiorentina tiene Vlahovic e vuole prendere con lui Milik. Ribery verso l'addio"

07 giugno 2021 23:33

Milik, c'è un accordo, può lasciare il Marsiglia in estate: ci sono Fiorentina e Juve alla finestra

09 aprile 2021 11:48

Nazione, la Fiorentina deve fare il salto di qualità per attirare i più grandi. De Paul? Solo un sogno. Torreira...

25 febbraio 2021 09:04

Pedullà: "La Fiorentina ha abbandonato Milik, offesa per il rifiuto di ottobre. Si punta su Vlahovic"

08 gennaio 2021 00:21

Corriere del Mezzogiorno, Milik ha rifiutato la Fiorentina: offerti al Napoli 15 milioni

06 gennaio 2021 13:01

L'Equipe, anche il Marsiglia è sulle tracce di Kouame della Fiorentina

05 gennaio 2021 15:04

Corriere dello Sport, Milik, la Fiorentina lo vuole subito: il Napoli chiede 18 milioni per farlo partire

29 dicembre 2020 11:14

Gazzetta, Milik ha rifiutato la Fiorentina ma il Napoli vuole risolvere il caso già a gennaio

29 dicembre 2020 09:22

CorSport, Milik l'ideale per la Fiorentina, il Napoli vuole 18 milioni. Occhio alla Premier e alla Roma

28 dicembre 2020 09:50

Corriere dello Sport, Milik, la Fiorentina c'è ma per ora non esiste trattativa. Il Napoli vuole 18 milioni

27 dicembre 2020 10:48

CorFio, Milik e Caicedo nel mirino della Fiorentina. Per l'ecuadoregno la Lazio vuole 10 milioni. Gli ostacoli...

27 dicembre 2020 10:21

Fiorentina, partita la caccia al centravanti: Milik il sogno, Caicedo la pista più percorribile

26 dicembre 2020 10:54

Repubblica, Fiorentina su Milik, il Napoli chiede 15 milioni più bonus. Caicedo? La Lazio vuole tenerlo

21 dicembre 2020 09:27

Giuntoli: "Siamo convinti di trovare una soluzione per Milik"

20 dicembre 2020 21:48

Pradè: "Pensavamo di poter lottare al vertice. Milik e Piatek? Provato in estate, adesso non lo faremo"

19 dicembre 2020 18:05

Da Napoli, il Napoli per Milik vuole 18 milioni. Atletico Madrid e Juventus in agguato

18 dicembre 2020 19:23

Corriere dello Sport: "Fiorentina, servono giocatori come Gomez, Milik o De Paul"

18 dicembre 2020 17:31

Di Gennaro: "Fiorentina, prendi Milik ed Eriksen. Vanno reinvestiti i soldi di Chiesa. Servono top"

18 dicembre 2020 16:27

Nazione, Piatek il nome caldo per gennaio, può arrivare per 18 milioni. Milik pista difficile

09 dicembre 2020 10:31

Di Marzio rivela: "Nessuna offerta al Napoli per Milik a gennaio. 15 milioni sono troppi"

06 dicembre 2020 20:54

Paganini: "Piatek? È una possibilità, ma la Fiorentina potrebbe fare un altro tentativo per Milik"

03 dicembre 2020 21:29

Dalla Spagna, Milik alla Fiorentina? No, lo vuole l'Atletico Madrid per risolvere i problemi offensivi

03 dicembre 2020 19:32

Nazione, Vlahovic-Cutrone in uscita? Piatek è l'obiettivo numero uno, occhi sul mercato brasiliano

23 novembre 2020 11:13

Sport Mediaset, Milik, il Napoli chiede 18 milioni per lasciarlo partire a gennaio. Occhio all'Inter

20 novembre 2020 20:41

Sky Sport, Milik ha comunicato ai suoi agenti di lasciare il Napoli a gennaio. Le ultime

20 novembre 2020 19:35

Pedullà: "Era fatta per Milik alla Fiorentina, ha rifiutato 4 milioni all'anno. A gennaio deve scegliere Firenze"

19 novembre 2020 23:53

Nazione, Piatek, assalto della Fiorentina grazie ai soldi della cessione di Pedro. Le ultime

18 novembre 2020 10:27

Tuttosport, Milik, il Napoli vuole 20 milioni. La Fiorentina ha già tre centravanti, cosa deciderà Prandelli?

17 novembre 2020 09:53

De Santis: "Il ritorno di Pedro alla Fiorentina sarebbe un errore. Milik? Difficilmente accetterà i viola"

16 novembre 2020 18:13

Tuttosport, Milik è a caccia di una nuova squadra per gennaio. Contatti in corso con la Fiorentina

16 novembre 2020 14:06

Barone: "Milik o Piatek? Abbiamo già i giusti attaccanti. Abbiamo investito tanto in questa squadra"

16 novembre 2020 09:10

Da Milano, contatti tra l'Inter e Milik. De Laurentiiis chiede 15 milioni per venderlo a gennaio

15 novembre 2020 19:55

Boniek consiglia Milik: "Cambi squadra a Gennaio o rischia gli Europei". La Fiorentina resta vigile

15 novembre 2020 18:08

Repubblica, se gli attaccanti viola falliscono, a gennaio Fiorentina su Milik o Piatek. La situazione...

15 novembre 2020 10:25

Venerato (Rai): "In estate Milik ha rifiutato solo la Fiorentina. A gennaio la viola potrebbe riprovarci"

14 novembre 2020 19:09

Polonia, Kozminski: "Futuro di Milik? Si è parlato anche di Fiorentina, ora non è felice"

13 novembre 2020 00:22

Venerato (Rai): "C'era accordo tra Pradé e DeLa per Milik. Come ha fatto il giocatore a rifiutare?"

11 novembre 2020 20:44

Gazzetta, il Napoli chiede 20 milioni per Milik e il giocatore 4 a stagione. Squadre interessate scappano

06 novembre 2020 13:26

Rai Sport, Milik adesso vuole lasciare Napoli. Con Sarri in viola accetta la Fiorentina

04 novembre 2020 18:32

Ceccarini: "Milik? A gennaio andrà via. Tottenham in pole, in Italia ci sono Fiorentina e Roma"

31 ottobre 2020 09:02

Di Marzio: "Milik vuole lasciare Napoli già a gennaio, servono offerte". Fiorentina alla finestra?

30 ottobre 2020 23:20

Nappi a Lady Radio: "Sono dalla parte di Iachini. Manca la punta, proverei con Cutrone nel tridente"

22 ottobre 2020 21:15

Nazione, Milik, il suo valore crollerà a 10 milioni, a gennaio Fiorentina all'assalto. E Callejon...

16 ottobre 2020 10:48

Valcareggi: "Chiesa? La Juve gode a comprare dalla Fiorentina. Milik? Ha già un accordo con i bianconeri"

14 ottobre 2020 12:30

Milik rivela: "Sono stato vicino ad una squadra italiana. Futuro? Non ho un accordo con nessun club"

13 ottobre 2020 10:29

Tuttosport, Milik, nuovo assalto della Fiorentina a gennaio: la porta resta aperta

13 ottobre 2020 10:17

Pres. Polonia: "Se Milik non giocherà salterà l'Europeo". La Fiorentina spera

12 ottobre 2020 12:40

Il Mattino, Milik, pronto un nuovo assalto della Fiorentina a gennaio ma occhio alle concorrenti

11 ottobre 2020 12:43

Da Napoli, Milik partirà a gennaio. La Fiorentina è la pista più concreta

09 ottobre 2020 14:05

Calamai: "Dalla Fiorentina vanno via tutti: il prossimo sarà Milenkovic. Forse anche Castrovilli"

07 ottobre 2020 19:05

Il Mattino, Milik voleva solo la Juventus, ha detto "no" a Fiorentina, Roma e Tottenham

06 ottobre 2020 12:16

Sky Sport, Milik spara un ingaggio alto alla Fiorentina. Piatek? Nessuna trattativa

05 ottobre 2020 16:30

Sportitalia, Milik ha rifiutato la Fiorentina. C'era accordo con il Napoli per 24 milioni e contratto di 4 milioni per l'attaccante

05 ottobre 2020 13:46

Gazzetta, Milik-Fiorentina, il "sì" non c'è. I viola cambiano obiettivo o aspettano gennaio?

05 ottobre 2020 10:18

Schira, la Fiorentina offre a Milik contratto di 5 anni anni a 4 milioni netti più bonus. Accordo con il Napoli

05 ottobre 2020 10:12

Pedullà, Milik, altro tentativo a vuoto della Fiorentina. Il polacco non apre al trasferimento

04 ottobre 2020 22:42

TMW, Milik si allontana dalla Fiorentina, manca il suo "sì" ed i viola non vogliono l'obbligo di riscatto

04 ottobre 2020 20:12

Rai rivela, la Fiorentina offre a Milik contratto di cinque anni a 3 milioni e mezzo più 500 mila euro di bonus

04 ottobre 2020 14:49

TMW, Milik, il Napoli spinge per la sua cessione. Restano vive le ipotesi Fiorentina o Everton

04 ottobre 2020 13:44

Mediaset smentisce Sky: "Chiesa alla Juventus anche senza cessioni. Domani visite mediche. Milik verso Firenze"

04 ottobre 2020 13:44

Tuttosport, Milik, la Fiorentina ha offerto al Napoli 5 milioni di prestito più 25 di riscatto

04 ottobre 2020 10:42

Gazzetta, Milik non ha aperto alla Fiorentina ma i viola sognano il colpaccio last minute

04 ottobre 2020 10:02

CorFio, Milik non convinto dall'ipotesi Fiorentina ma cambierà idea? Piatek resta l'alternativa

04 ottobre 2020 09:32

Sport Mediaset, Barreca, la Fiorentina vuole chiudere. Se parte Chiesa c'è Callejon. Milik è il sogno

04 ottobre 2020 00:05

Cm.com su Milik: Fiorentina e Napoli, accordo raggiunto sulla base di 25 mln, il giocatore riflette

03 ottobre 2020 18:07

Repubblica, Milik costa 25 milioni. Piatek? L'Hertha chiede 20 milioni più bonus. De Paul...

03 ottobre 2020 13:15

CorFio, a Milik non entusiasma l'ipotesi Fiorentina, vuole la Premier. Faraoni, il Verona non vuole cederlo

03 ottobre 2020 12:48

Tmw, giorno decisivo per Milik alla Fiorentina. E' corsa contro il tempo

03 ottobre 2020 12:33

Tuttosport, Iachini ha bloccato la cessione di Ceccherini. Milik, si cerca la soluzione per l'ingaggio

03 ottobre 2020 12:03

Gazzetta, la Fiorentina ha chiesto Milik al Napoli. I partenopei chiedono 10 milioni per il prestito

03 ottobre 2020 08:49

Sport Mediaset, Milik vuole 5 milioni di ingaggio. Intesa Fiorentina-Napoli, riscatto a 25 milioni

02 ottobre 2020 13:51

Pedullà conferma, la Fiorentina su Milik, prestito con riscatto la formula. Ostacolo ingaggio. I dettagli

02 ottobre 2020 11:38

Tuttosport annuncia: Milik alla Fiorentina, 5 milioni subito e riscatto a 25. Ci sarà rinnovo di un anno. I dettagli

02 ottobre 2020 09:28

Corriere del Mezzogiorno, in caso di partenza di Chiesa la Fiorentina proverà a prendere Milik dal Napoli

01 ottobre 2020 16:58

CorFio, Vlahovic, prima il rinnovo poi il prestito? Verona in pole. Milik il sogno della Fiorentina, Piatek...

29 settembre 2020 11:00

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