Sky Sport, Milik spara un ingaggio alto alla Fiorentina. Piatek? Nessuna trattativa

Secondo Sky Sport, la Fiorentina sta pensando ad un centravanti. Un nome che continua a farsi è quello di Arkadiusz Milik il quale richiede molto per quanto riguarda l’ingaggio, per ora non arriverà. Piatek? Al momento non ci sono i margini per impostare questa trattativa. Per ora i viola restano con Vlahovic in rosa, Iachini punterà quindi probabilmente su di lui.

LEGGI ANCHE, SKY SPORT, CALLEJON È A FIRENZE. ORA VISITE MEDICHE POI SARÀ UN NUOVO CALCIATORE DELLA FIORENTINA