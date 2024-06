Vincenzo Italiano a Firenze ha sempre voluto un attaccante di peso e spesso il nome più gettonato dal tecnico è stato quello di Milik che potrebbe raggiungerlo a Bologna. Infatti, il polacco potrebbe entrare nella trattativa che porterebbe Calafiori in bianconero dalla prossima stagione. Sartori ha rifiutato Kean che finirebbe in viola e opterebbe per l’attaccante ex Napoli da sempre un pallino del neoallenatore dei bolognesi.

Fonte: Gazzetta dello Sport