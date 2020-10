Tuttosport, Milik, la Fiorentina ha offerto al Napoli 5 milioni di prestito più 25 di riscatto

Il caso Milik resta spinoso nonostante la Fiorentina lo abbia chiesto al Napoli per una somma interessante: 5 milioni di prestito e 25 di riscatto. Ieri i dirigenti viola hanno incontrato il suo agente Pantak per trovare la formula migliore sull’ingaggio ma il polacco resta fermo sulle sue posizioni: se il Napoli non gli corrisponderà le ultime due mensilità e se De Laurentiis non gli firmerà la liberatoria sulla causa civile, non accetterà di trasferirsi a Firenze. In tal caso la dirigenza azzurra ha già deciso senza alcuna esitazione: Milik resterà fermo fino al prossimo 30 giugno. Lo scrive Tuttosport.

