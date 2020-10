Tuttosport, Chiesa, la Fiorentina vuole subito cash, la Juventus prova a dilazionare il pagamento

Sul fronte juventino anche la giornata di ieri è trascorsa senza l’attesa fumata bianca.La posizione di Chiesa non cambia di una virgola, vuole trasferirsi a Torino e comunque non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022 esponendo dunque la Fiorentina al rischio di svenderlo nel 2021. Da Firenze non filtra più alcuna chiusura alla sua cessione anzi è ritenuta possibile perfino in extremis. Un’intesa che potrebbe essere da 50-60 milioni a seconda delle tempistiche da rispettare nei pagamenti. Commisso vuole incassare denaro cash subito, la Juve non andrebbe oltre un prestito da una decina di milioni con diritto di riscatto, facilmente convertibile in obbligo con vista sul 2022 da 40 milioni. Altri 10 di bonus preventivatibili ma solamente se magari a rate. Lo riporta Tuttosport.

