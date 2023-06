Sfuma Milik per la Fiorentina? La Juventus ad un passo dall’accordo con il Marsiglia. Torna in prestito

Nuovo accordo tra la Juventus e il Marsiglia per Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato da Sky Sport dopo il rientro del polacco al club francese e il mancato riscatto da parte dei bianconeri, la società torinese si è subito messa al lavoro per trovare una soluzione più vantaggiosa, per riportare subito il centravanti alla corte di Massimiliano Allegri. Milik prolungherà per un altro anno con il transalpini e successivamente tornerà in prestito con obbligo di riscatto in bianconero. Da capire le cifre dell’operazione, ma la fumata bianca sembra comunque vicina. Lo riporta TMW

