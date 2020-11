Sky Sport, Milik ha comunicato ai suoi agenti di lasciare il Napoli a gennaio. Le ultime

Arkadiusz Milik avrebbe rotto gli indugi: l’attaccante polacco avrebbe deciso di lasciare il Napoli a gennaio e lo avrebbe già comunicato al proprio entourage. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, l’intento del centravanti azzurro sarebbe quello di non aspettare più l’estate, quando potrebbe andar via a parametro zero (l’attuale contratto con il sodalizio partenopeo scadrà infatti il 30 giugno del 2020), per cambiare squadra in maniera definitiva.

Una nuova esperienza altrove, dunque: perché Arek ha bisogno di giocare, se vuole sperare di volare all’Europeo e disputarlo da protagonista difendendo i colori della sua Polonia. Diverse società avrebbero già manifestato un certo interesse per l’ex attaccante dell’Ajax e potrebbero farsi avanti per tentare di acquistarlo nei prossimi mesi. Per farlo partire, Aurelio De Laurentiis chiederebbe circa 18 milioni di euro. Non resta che attendere l’offerta giusta. Lo riporta Areanapoli.it

