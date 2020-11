Tuttosport, Milik, il Napoli vuole 20 milioni. La Fiorentina ha già tre centravanti, cosa deciderà Prandelli?

Inter-Milik avanti tutta con una sponsorizzazione speciale, quella della Polonia. Milik in estate ha rifiutato di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, il Napoli non ha trovato l’intesa con Juve, Roma e Fiorentina – le squadre interessate – e così De Laurentiis ha imposto di lasciare l’attaccante fuori dalle liste per il campionato e l’Europa League.

Juve e Roma, interessate in estate, sembrano sfumate; la Fiorentina ha tre centravanti e dovrà capire cosa chiederà Prandelli. L’Inter, come noto, ha un problema in avanti. 20 milioni la valutazione di partenza, alta per un giocatore fuori rosa e in scadenza. Lo scrive Tuttosport.

