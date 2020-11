Boniek consiglia Milik: “Cambi squadra a Gennaio o rischia gli Europei”. La Fiorentina resta vigile

Il presidente della Federazione polacca Zbigniew Boniek, intervistato dai connazionali di Sportowe Fakty, ha parlato della situazione attuale di Arek Milik, attaccante del Napoli in orbita Fiorentina:

“Ritengo sia impossibile presentarsi agli Europei senza aver giocato per un anno, non conosco nessuno che l’abbia fatto. Per questo motivo spero con tutto me stesso che Milik possa riprendere a giocare. Non voglio entrare in merito all’esclusione decisa dal club, ho letto che il Napoli gli ha offerto tanti soldi e, dopo averlo sostenuto dopo i suoi infortuni, è normale che voglia monetizzare dalla sua cessione. Però su una cosa sono sicuro: cambiare club questo inverno è una condizione necessaria per essere andare gli Europei, senza giocare non verrà convocato”.

Sembra che per Milik l’unica soluzione sia cambiare squadra a gennaio se vorrà partecipare all’appuntamento degli Europei, come consigliato da Boniek. La Fiorentina, sempre in cerca di un centravanti, rimane comunque alla finestra per Milik in attesa dell’occasione giusta.

LEGGI ANCHE: BARCELLONA IN CERCA DI UN DIFENSORE. IDEA PEZZELLA