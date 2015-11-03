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Notizie Boniek Fiorentina

Sentite Boniek: "La Fiorentina non è mai stata superiore al Rakow, non sono una squadra migliore"

14 marzo 2026 11:44

Frecciata di Boniek a Mourinho: "Via se Roma non va in Champions. Con la Fiorentina sofferto parecchio"

12 dicembre 2023 18:49

Boniek adesso sale sul carro: "La Fiorentina può vincere la Conference. Alla Juventus toglieranno punti"

24 aprile 2023 23:48

Boniek aveva detto: "Lech alla pari della Fiorentina, non sono mostri". Ora recrimina: "Risultato largo"

14 aprile 2023 12:38

Boniek incoraggia il Lech Poznan: "Non glorifichiamo la Fiorentina, non la facciamo diventare un mostro"

10 aprile 2023 10:12

Boniek: "Fiorentina-Lech Poznan? Sfida alla pari. I polacchi non sono un gruppo di sprovveduti"

18 marzo 2023 09:51

Boniek: ''Vlahovic? Per la Juve è un colpo straordinario, sebbene oneroso. Calciatore completo''

28 gennaio 2022 16:16

Boniek consiglia Milik: "Cambi squadra a Gennaio o rischia gli Europei". La Fiorentina resta vigile

15 novembre 2020 18:08

Boniek su Zurkowski: "Fortissimo fisicamente, è completo. La sua migliore qualità..."

26 gennaio 2019 16:36

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