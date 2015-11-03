Notizie Boniek Fiorentina

Sentite Boniek: "La Fiorentina non è mai stata superiore al Rakow, non sono una squadra migliore"
14 marzo 2026 11:44
Frecciata di Boniek a Mourinho: "Via se Roma non va in Champions. Con la Fiorentina sofferto parecchio"
12 dicembre 2023 18:49
Boniek adesso sale sul carro: "La Fiorentina può vincere la Conference. Alla Juventus toglieranno punti"
24 aprile 2023 23:48
Boniek aveva detto: "Lech alla pari della Fiorentina, non sono mostri". Ora recrimina: "Risultato largo"
14 aprile 2023 12:38
Boniek incoraggia il Lech Poznan: "Non glorifichiamo la Fiorentina, non la facciamo diventare un mostro"
10 aprile 2023 10:12
Boniek: "Fiorentina-Lech Poznan? Sfida alla pari. I polacchi non sono un gruppo di sprovveduti"
18 marzo 2023 09:51
Boniek: ''Vlahovic? Per la Juve è un colpo straordinario, sebbene oneroso. Calciatore completo''
28 gennaio 2022 16:16
Boniek consiglia Milik: "Cambi squadra a Gennaio o rischia gli Europei". La Fiorentina resta vigile
15 novembre 2020 18:08
Boniek su Zurkowski: "Fortissimo fisicamente, è completo. La sua migliore qualità..."
26 gennaio 2019 16:36
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