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Boniek su Zurkowski: "Fortissimo fisicamente, è completo. La sua migliore qualità..."

Boniek ha parlato soccermagazine, queste le sue parole sull'ultimo acquisto della Fiorentina (suo connazionale):"Zurkowski? Non penso che si possa paragonare a nessun giocatore. Corre tantissimo, è un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2019 16:36
Boniek su Zurkowski: "Fortissimo fisicamente, è completo. La sua migliore qualità..." -
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Boniek ha parlato soccermagazine, queste le sue parole sull'ultimo acquisto della Fiorentina (suo connazionale):

"Zurkowski? Non penso che si possa paragonare a nessun giocatore. Corre tantissimo, è uno che è pericoloso, si inserisce, è molto forte fisicamente. È un giocatore completo, poi se arriva in Italia vediamo come andrà"

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