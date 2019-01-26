Boniek su Zurkowski: "Fortissimo fisicamente, è completo. La sua migliore qualità..."
Boniek ha parlato soccermagazine, queste le sue parole sull'ultimo acquisto della Fiorentina (suo connazionale):"Zurkowski? Non penso che si possa paragonare a nessun giocatore. Corre tantissimo, è un...
A cura di Redazione Labaroviola
26 gennaio 2019 16:36
Boniek ha parlato soccermagazine, queste le sue parole sull'ultimo acquisto della Fiorentina (suo connazionale):
"Zurkowski? Non penso che si possa paragonare a nessun giocatore. Corre tantissimo, è uno che è pericoloso, si inserisce, è molto forte fisicamente. È un giocatore completo, poi se arriva in Italia vediamo come andrà"