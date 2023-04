Boniek aveva detto: “Lech alla pari della Fiorentina, non sono mostri”. Ora recrimina: “Risultato largo”

Boniek, ex giocatore polacco degli anni 80 con la maglia di Juventus e Roma, aveva commento la sfida tra Lech Poznan e Fiorentina prima della gara di andata, le sue parole sono state queste:

“Una sfida alla pari. La Fiorentina è in crescita, è ancora in corsa su tre fronti e in Europa sta andando forte. Ma il Lech fatto 3 gol al Villarreal e ha eliminato il Bodø/Glimt. Non è un gruppo di sprovveduti. Hanno entusiasmo e gioventù a trascinarli. Il Lech ha mostrato maturità, saggezza e, soprattutto, qualità. Se tutto questo funziona, può giocare con molte squadre su un piano di parità. La Fiorentina è pericolosa, ma non la glorificherei. Non facciamola diventare un mostro”.

Dopo l’umiliazione della Fiorentina in casa del Lech con la squadra viola che si è imposta per 1-4, Boniek ha commentato cosi: “Non sempre vincono i migliori. Questa volta ha vinto in maniera decisa, ma un po’ troppo larga, la squadra migliore”.

