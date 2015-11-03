Notizie Lech Poznan Fiorentina

Dalla Polonia: "Svastiche allo stadio della Fiorentina, il presidente del Lech Poznan infastidito"
25 aprile 2023 22:29
Bucciantini: "Fiorentina con arbitraggio lineare non avrebbe sofferto. Stadio che spinge risulta decisivo"
21 aprile 2023 19:40
Sottil spiega la sua esultanza: "Significa «È ora» l'ho decisa con un mio amico di Firenze"
21 aprile 2023 14:10
Corriere dello Sport: “Arbitro disastroso, non lamentiamoci più dei nostri. Ne ha combinate di ogni”
21 aprile 2023 08:53
Corriere dello Sport: “Ci voleva forza per riprendere quello che stava scappando. Bello anche così”
21 aprile 2023 08:50
Repubblica: “Non si può affrontare una partita con questo atteggiamento. A livello mentale troppi black out”
21 aprile 2023 08:46
Pradè: "Il presidente Rocco Commisso era stremato, ha detto che se avessimo continuato così sarebbe morto"
20 aprile 2023 22:42
Mandragora: "Questa sconfitta crea dispiacere, non abbiamo fatto una buona gara. Sono contento per Sottil"
20 aprile 2023 22:17
Van Den Brom: "Bellissimo vedere che la Fiorentina si è innervosita. Faccio i complimenti all'arbitro"
20 aprile 2023 22:01
Italiano: "Franchi da brividi, hanno fatto gol loro. Ci siamo complicati la vita da soli ma obiettivo raggiunto"
20 aprile 2023 21:37
PAGELLE FIORENTINA, LA RISOLVE SOTTIL. JOVIC INADEGUATO. CASTROVILLI PERFETTO, MALE BARAK
20 aprile 2023 20:43
La Fiorentina vola in semifinale, Sottil riprende la qualificazione e Castrovilli chiude i conti
20 aprile 2023 20:42
FORM.UFFICIALE: TORNA JOVIC TITOLARE, DIETRO FUORI QUARTA, VENUTI SULLA DESTRA
20 aprile 2023 17:42
Sentite Bocci: “Turnover? Abbiamo visto con il Braga che ci vuole poco per complicarsi la vita"
20 aprile 2023 15:08
Rissa notturna tra i tifosi del Lech Poznan e i buttafuori dello Yab. Volate transenne
20 aprile 2023 12:45
Probabile formazione: Milenkovic-Igor in difesa, Venuti dal 1’. Jovic centravanti titolare
20 aprile 2023 10:02
Previsti 20mila tifosi oggi per Fiorentina-Lech Poznan. 2mila saranno sostenitori polacchi
20 aprile 2023 09:57
Murawski ammette: "Io giocherò ma di certo non posso cambiare il risultato con la mia presenza"
19 aprile 2023 18:30
Van Den Brom: "Alla Fiorentina manca Amrabat? Anche a noi manca Salamon. Ci scottava la palla"
19 aprile 2023 18:28
Dal centro sportivo: lungo discorso di Italiano alla squadra. Assenti Amrabat e Brekalo. Ikoné in palestra
19 aprile 2023 11:28
Divieto di vendita di bevande alcoliche dalle 9.00 di domani, a Firenze arrivano i tifosi del Lech Poznan
19 aprile 2023 09:42
Dalla Polonia: la Fiorentina segue Skoras, gioiello del Lech Poznan. Ma il Brugge ha già offerto 6 milioni
17 aprile 2023 17:00
Il Lech pareggia in campionato, Van Den Brom: "Stiamo ancora pensando al 4-1 contro la Fiorentina"
17 aprile 2023 13:12
La Fiorentina oggi torna ad allenarsi dopo il giorno libero concesso post vittoria a Poznan
15 aprile 2023 09:43
Pereira amaro: "Non abbiamo giocato la nostra gara, abbiamo portato troppo rispetto alla Fiorentina"
14 aprile 2023 17:00
Skoras: "Non ci arrendiamo. Gol di Bonaventura? Se l'arbitro assegna il gol, è colpa sua"
14 aprile 2023 16:30
Il capitano del Lech Poznan Ishak ammette: "Fiorentina molto più forte di noi. Ci hanno tarpato le ali"
14 aprile 2023 15:23
Tutti in piedi per Italiano: "Azzecca tutte le scelte che fa, la Fiorentina ha pochi vuoti di potenza"
14 aprile 2023 14:37
Boniek aveva detto: "Lech alla pari della Fiorentina, non sono mostri". Ora recrimina: "Risultato largo"
14 aprile 2023 12:38
Moviola CorSport: "Sulla rete di Gonzalez netto fallo da rigore su Cabral di Satlka"
14 aprile 2023 10:07
Cabral c’è e trascina la Fiorentina. Bomber spietato, movimenti alla Toni o alla Pippo Inzaghi
14 aprile 2023 09:56
Pressione in mezzo e gioco più verticale, ecco la ricetta di Italiano per la sua Fiorentina
14 aprile 2023 09:54
Nazione esalta la Fiorentina: “Lech Poznan asfalfato, come corre la viola. Ipotecona sulla semifinale”
14 aprile 2023 09:52
Corriere Fiorentino: “Gonzalez monumentale. È stata la sua serata. Meravigliosa l’azione finita sul palo”
14 aprile 2023 09:50
Corriere Fiorentino: “Fiorentina andata oltre a quanto richiesto da Italiano, difficile immaginare una sera più bella”
14 aprile 2023 09:46
Van den Brom ammette: "Fiorentina troppo superiore a noi. Non siamo riusciti a frenarla"
14 aprile 2023 00:20
PAGELLE FIORENTINA: NICO GONZALEZ DEVASTANTE, BREKALO DETERMINANTE. IKONÈ SEGNA UN GRANDE GOL
13 aprile 2023 22:51
Spettacolare Fiorentina, battuto il Lech Poznan 4-1 e risultato prezioso in vista del ritorno
13 aprile 2023 22:50
Lech Poznan-Fiorentina, in tribuna osservatori di Sassuolo e Bologna: Occhi puntati su Michal Skoras
13 aprile 2023 19:47
FORM.UFFICIALE: RANIERI TITOLARE, IGOR IN PANCHINA. ESORDIO DA TITOLARE PER BREKALO
13 aprile 2023 19:38
Lanzafame ricorda: "La mia Juve fu eliminata dal Lech. In Polonia freddo intenso e tifoseria strepitosa"
13 aprile 2023 14:10
Giustizia è fatta, la Uefa impedisce a Salamon di giocare Lech-Fiorentina perchè positivo al doping
13 aprile 2023 12:17
Calvarese avvisa la Fiorentina: "Arbitro Peljto pignolo. Mi aspettavo designazione più importante"
13 aprile 2023 11:44
In 500 a Poznan, molti sul volo di linea di oggi. In auto da Firenze sono 17 ore, un’odissea
13 aprile 2023 09:41
Probabile formazione: Barak e Saponara dal 1’. Gonzalez e Cabral saranno titolari
13 aprile 2023 09:36
I convocati della Fiorentina per il Lech Poznan: nessuna sorpresa per Italiano. Assente lo squalificato Quarta
12 aprile 2023 18:00
Invasione dei tifosi del Lech a Firenze? Il Questore: "Accolto l'allarme di Nardella. Ma sono fiducioso"
12 aprile 2023 17:45
Allenatore Lech Poznan: "Non è vero che siamo difensivi. La Fiorentina fa calcio difensivo all'italiana"
12 aprile 2023 14:02
Dal centro sportivo: sorride Italiano, gruppo al completo. Stamani rifinitura poi partenza per Poznan
12 aprile 2023 11:15
Gojdz, fondatore del Viola Club Polonia: “Vorrei andare allo stadio con mio figlio, io tifo Fiorentina, lui Lech”
12 aprile 2023 09:23
Lech Poznan pericoloso, hanno battuto il Villarreal, la grande favorita del torneo
12 aprile 2023 09:20
In macchina, in pullman o volando su Berlino: i 500 tifosi della Fiorentina sono già in viaggio verso Poznan
12 aprile 2023 09:16
Kouamé: "Sapevamo che Amrabat sarebbe stato stanco dopo il Mondiale. Firenze casa mia"
11 aprile 2023 20:05
Skoras: "Affrontare la Fiorentina ci dà stimoli. Siamo affamati, faremo vedere quanto valiamo"
11 aprile 2023 17:40
Il Lech avverte la Fiorentina: "Pronti a fare il Poznan. Facciamo vedere all' Europa di cosa siamo orgogliosi"
11 aprile 2023 17:00
Tifosi Lech Poznan scrivono a Nardella: "Non abbiamo mai provocato disordini". Il sindaco risponde
11 aprile 2023 14:03
Nazione, aereo, treno e tanta fatica: ecco il viaggio dei 450 tifosi viola per sostenere la Fiorentina
11 aprile 2023 08:57
Alla scoperta del Lech Poznan: tifo caldo, vecchie conoscenze e talenti in rampa di lancia. Ishak il bomber
10 aprile 2023 11:29
Boniek incoraggia il Lech Poznan: "Non glorifichiamo la Fiorentina, non la facciamo diventare un mostro"
10 aprile 2023 10:12
Salamon del Lech Poznan positivo al doping ma potrà giocare contro la Fiorentina
04 aprile 2023 22:25
Nardella ha paura: "I tifosi del Lech Poznan non possono mettere a rischio Firenze, il ministro lo sa"
03 aprile 2023 14:12
Lech Poznań-Fiorentina, è già sold out! Circa 40.000 spettatori per l'andata dei quarti di Conference League
27 marzo 2023 17:51
Pereira (Lech Poznań): "Fiorentina squadra fantastica. Ma noi lotteremo fino alla fine per i nostri sogni"
26 marzo 2023 18:00
Il video della reazione del Lech Poznan quando hanno sorteggiato la Fiorentina come avversario
18 marzo 2023 13:35
Boniek: "Fiorentina-Lech Poznan? Sfida alla pari. I polacchi non sono un gruppo di sprovveduti"
18 marzo 2023 09:51
Non si può giocare dopo 48h, verrà anticipata la gara con il Lech o posticipata quella con la Cremonese
18 marzo 2023 09:37
Tifoseria Lech Poznan pericolosa: negli ultimi anni gli ultras polacchi hanno fatto parlare di sé
18 marzo 2023 09:26
Salomon (Lech): "Conosco la Fiorentina, so cosa ci aspetta. Penso che possiamo ottenere un bel risultato"
17 marzo 2023 17:15
Fiorentina-Lech Poznań, gli orari: l'andata in Polonia si giocherà alle 21. Ritorno al Franchi alle 18:45
17 marzo 2023 16:45
20 Aprile Lech Poznan, 23 Monza, 26 Cremonese. Problema calendario per la Fiorentina, ci sarà rinvio?
17 marzo 2023 16:15
Kownacki: "L'interesse della Fiorentina di dà forza per fare bene"
07 marzo 2017 18:08
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