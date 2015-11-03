Labaro Viola

Notizie Lech Poznan Fiorentina

Dalla Polonia: "Svastiche allo stadio della Fiorentina, il presidente del Lech Poznan infastidito"

25 aprile 2023 22:29

Bucciantini: "Fiorentina con arbitraggio lineare non avrebbe sofferto. Stadio che spinge risulta decisivo"

21 aprile 2023 19:40

Sottil spiega la sua esultanza: "Significa «È ora» l'ho decisa con un mio amico di Firenze"

21 aprile 2023 14:10

Corriere dello Sport: “Arbitro disastroso, non lamentiamoci più dei nostri. Ne ha combinate di ogni”

21 aprile 2023 08:53

Corriere dello Sport: “Ci voleva forza per riprendere quello che stava scappando. Bello anche così”

21 aprile 2023 08:50

Repubblica: “Non si può affrontare una partita con questo atteggiamento. A livello mentale troppi black out”

21 aprile 2023 08:46

Pradè: "Il presidente Rocco Commisso era stremato, ha detto che se avessimo continuato così sarebbe morto"

20 aprile 2023 22:42

Mandragora: "Questa sconfitta crea dispiacere, non abbiamo fatto una buona gara. Sono contento per Sottil"

20 aprile 2023 22:17

Van Den Brom: "Bellissimo vedere che la Fiorentina si è innervosita. Faccio i complimenti all'arbitro"

20 aprile 2023 22:01

Italiano: "Franchi da brividi, hanno fatto gol loro. Ci siamo complicati la vita da soli ma obiettivo raggiunto"

20 aprile 2023 21:37

PAGELLE FIORENTINA, LA RISOLVE SOTTIL. JOVIC INADEGUATO. CASTROVILLI PERFETTO, MALE BARAK

20 aprile 2023 20:43

La Fiorentina vola in semifinale, Sottil riprende la qualificazione e Castrovilli chiude i conti

20 aprile 2023 20:42

FORM.UFFICIALE: TORNA JOVIC TITOLARE, DIETRO FUORI QUARTA, VENUTI SULLA DESTRA

20 aprile 2023 17:42

Sentite Bocci: “Turnover? Abbiamo visto con il Braga che ci vuole poco per complicarsi la vita"

20 aprile 2023 15:08

Rissa notturna tra i tifosi del Lech Poznan e i buttafuori dello Yab. Volate transenne

20 aprile 2023 12:45

Probabile formazione: Milenkovic-Igor in difesa, Venuti dal 1’. Jovic centravanti titolare

20 aprile 2023 10:02

Previsti 20mila tifosi oggi per Fiorentina-Lech Poznan. 2mila saranno sostenitori polacchi

20 aprile 2023 09:57

Murawski ammette: "Io giocherò ma di certo non posso cambiare il risultato con la mia presenza"

19 aprile 2023 18:30

Van Den Brom: "Alla Fiorentina manca Amrabat? Anche a noi manca Salamon. Ci scottava la palla"

19 aprile 2023 18:28

Dal centro sportivo: lungo discorso di Italiano alla squadra. Assenti Amrabat e Brekalo. Ikoné in palestra

19 aprile 2023 11:28

Divieto di vendita di bevande alcoliche dalle 9.00 di domani, a Firenze arrivano i tifosi del Lech Poznan

19 aprile 2023 09:42

Dalla Polonia: la Fiorentina segue Skoras, gioiello del Lech Poznan. Ma il Brugge ha già offerto 6 milioni

17 aprile 2023 17:00

Il Lech pareggia in campionato, Van Den Brom: "Stiamo ancora pensando al 4-1 contro la Fiorentina"

17 aprile 2023 13:12

La Fiorentina oggi torna ad allenarsi dopo il giorno libero concesso post vittoria a Poznan

15 aprile 2023 09:43

Pereira amaro: "Non abbiamo giocato la nostra gara, abbiamo portato troppo rispetto alla Fiorentina"

14 aprile 2023 17:00

Skoras: "Non ci arrendiamo. Gol di Bonaventura? Se l'arbitro assegna il gol, è colpa sua"

14 aprile 2023 16:30

Il capitano del Lech Poznan Ishak ammette: "Fiorentina molto più forte di noi. Ci hanno tarpato le ali"

14 aprile 2023 15:23

Tutti in piedi per Italiano: "Azzecca tutte le scelte che fa, la Fiorentina ha pochi vuoti di potenza"

14 aprile 2023 14:37

Boniek aveva detto: "Lech alla pari della Fiorentina, non sono mostri". Ora recrimina: "Risultato largo"

14 aprile 2023 12:38

Moviola CorSport: "Sulla rete di Gonzalez netto fallo da rigore su Cabral di Satlka"

14 aprile 2023 10:07

Cabral c’è e trascina la Fiorentina. Bomber spietato, movimenti alla Toni o alla Pippo Inzaghi

14 aprile 2023 09:56

Pressione in mezzo e gioco più verticale, ecco la ricetta di Italiano per la sua Fiorentina

14 aprile 2023 09:54

Nazione esalta la Fiorentina: “Lech Poznan asfalfato, come corre la viola. Ipotecona sulla semifinale”

14 aprile 2023 09:52

Corriere Fiorentino: “Gonzalez monumentale. È stata la sua serata. Meravigliosa l’azione finita sul palo”

14 aprile 2023 09:50

Corriere Fiorentino: “Fiorentina andata oltre a quanto richiesto da Italiano, difficile immaginare una sera più bella”

14 aprile 2023 09:46

Van den Brom ammette: "Fiorentina troppo superiore a noi. Non siamo riusciti a frenarla"

14 aprile 2023 00:20

PAGELLE FIORENTINA: NICO GONZALEZ DEVASTANTE, BREKALO DETERMINANTE. IKONÈ SEGNA UN GRANDE GOL

13 aprile 2023 22:51

Spettacolare Fiorentina, battuto il Lech Poznan 4-1 e risultato prezioso in vista del ritorno

13 aprile 2023 22:50

Lech Poznan-Fiorentina, in tribuna osservatori di Sassuolo e Bologna: Occhi puntati su Michal Skoras

13 aprile 2023 19:47

FORM.UFFICIALE: RANIERI TITOLARE, IGOR IN PANCHINA. ESORDIO DA TITOLARE PER BREKALO

13 aprile 2023 19:38

Lanzafame ricorda: "La mia Juve fu eliminata dal Lech. In Polonia freddo intenso e tifoseria strepitosa"

13 aprile 2023 14:10

Giustizia è fatta, la Uefa impedisce a Salamon di giocare Lech-Fiorentina perchè positivo al doping

13 aprile 2023 12:17

Calvarese avvisa la Fiorentina: "Arbitro Peljto pignolo. Mi aspettavo designazione più importante"

13 aprile 2023 11:44

In 500 a Poznan, molti sul volo di linea di oggi. In auto da Firenze sono 17 ore, un’odissea

13 aprile 2023 09:41

Probabile formazione: Barak e Saponara dal 1’. Gonzalez e Cabral saranno titolari

13 aprile 2023 09:36

I convocati della Fiorentina per il Lech Poznan: nessuna sorpresa per Italiano. Assente lo squalificato Quarta

12 aprile 2023 18:00

Invasione dei tifosi del Lech a Firenze? Il Questore: "Accolto l'allarme di Nardella. Ma sono fiducioso"

12 aprile 2023 17:45

Allenatore Lech Poznan: "Non è vero che siamo difensivi. La Fiorentina fa calcio difensivo all'italiana"

12 aprile 2023 14:02

Dal centro sportivo: sorride Italiano, gruppo al completo. Stamani rifinitura poi partenza per Poznan

12 aprile 2023 11:15

Gojdz, fondatore del Viola Club Polonia: “Vorrei andare allo stadio con mio figlio, io tifo Fiorentina, lui Lech”

12 aprile 2023 09:23

Lech Poznan pericoloso, hanno battuto il Villarreal, la grande favorita del torneo

12 aprile 2023 09:20

In macchina, in pullman o volando su Berlino: i 500 tifosi della Fiorentina sono già in viaggio verso Poznan

12 aprile 2023 09:16

Kouamé: "Sapevamo che Amrabat sarebbe stato stanco dopo il Mondiale. Firenze casa mia"

11 aprile 2023 20:05

Skoras: "Affrontare la Fiorentina ci dà stimoli. Siamo affamati, faremo vedere quanto valiamo"

11 aprile 2023 17:40

Il Lech avverte la Fiorentina: "Pronti a fare il Poznan. Facciamo vedere all' Europa di cosa siamo orgogliosi"

11 aprile 2023 17:00

Tifosi Lech Poznan scrivono a Nardella: "Non abbiamo mai provocato disordini". Il sindaco risponde

11 aprile 2023 14:03

Nazione, aereo, treno e tanta fatica: ecco il viaggio dei 450 tifosi viola per sostenere la Fiorentina 

11 aprile 2023 08:57

Alla scoperta del Lech Poznan: tifo caldo, vecchie conoscenze e talenti in rampa di lancia. Ishak il bomber

10 aprile 2023 11:29

Boniek incoraggia il Lech Poznan: "Non glorifichiamo la Fiorentina, non la facciamo diventare un mostro"

10 aprile 2023 10:12

Salamon del Lech Poznan positivo al doping ma potrà giocare contro la Fiorentina

04 aprile 2023 22:25

Nardella ha paura: "I tifosi del Lech Poznan non possono mettere a rischio Firenze, il ministro lo sa"

03 aprile 2023 14:12

Lech Poznań-Fiorentina, è già sold out! Circa 40.000 spettatori per l'andata dei quarti di Conference League

27 marzo 2023 17:51

Pereira (Lech Poznań): "Fiorentina squadra fantastica. Ma noi lotteremo fino alla fine per i nostri sogni"

26 marzo 2023 18:00

Il video della reazione del Lech Poznan quando hanno sorteggiato la Fiorentina come avversario

18 marzo 2023 13:35

Boniek: "Fiorentina-Lech Poznan? Sfida alla pari. I polacchi non sono un gruppo di sprovveduti"

18 marzo 2023 09:51

Non si può giocare dopo 48h, verrà anticipata la gara con il Lech o posticipata quella con la Cremonese

18 marzo 2023 09:37

Tifoseria Lech Poznan pericolosa: negli ultimi anni gli ultras polacchi hanno fatto parlare di sé

18 marzo 2023 09:26

Salomon (Lech): "Conosco la Fiorentina, so cosa ci aspetta. Penso che possiamo ottenere un bel risultato"

17 marzo 2023 17:15

Fiorentina-Lech Poznań, gli orari: l'andata in Polonia si giocherà alle 21. Ritorno al Franchi alle 18:45

17 marzo 2023 16:45

20 Aprile Lech Poznan, 23 Monza, 26 Cremonese. Problema calendario per la Fiorentina, ci sarà rinvio?

17 marzo 2023 16:15

Kownacki: "L'interesse della Fiorentina di dà forza per fare bene"

07 marzo 2017 18:08

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