La Fiorentina vola in semifinale, Sottil riprende la qualificazione e Castrovilli chiude i conti

Al 6’ Gonzalez prova il tiro dalla distanza, para il portiere del Lech. All’8’ Venuti sbaglia il rinvio appoggiando il pallone al centro dell’area di rigore, Sousa firma l’1-0 per il Lech Poznan. Al 13’ Velde ci prova dalla distanza, palla che finisce in curva. Al 14’ conclusione di Sottil, il portiere del Lech respinge in angolo. Al 28’ Murawski va dritto su Nico Gonzalez ma il VAR non richiama all’arbitro per mandarlo all’OFR. Niente rigore per la Fiorentina. Al 38’ Fiorentina che torna ad essere pericolosa, Jovic tenta il colpo di testa ma non riesce ad arrivare. Al 40’ Bonaventura batte bene l’angolo, Barak tenta l’incornata, palla fuori. Al 41’ Mandragora va al tiro dalla distanza, palla che finisce alta.

Al 59’ magia di Bonaventura per Jovic che va al tiro, portiere ospite fortunato ma il serbo poco lucido. Al 60’ intervento scomposto di Terzic su Skoras, l’arbitro dà calcio di rigore. Velde firma il 2-0 al Franchi. Al 69’ Barak non si oppone al cross ed il Lech Poznan fa il 3-0. Al 78’ Sottil si toglie dalla marcatura e firma l’1-3. Al 92′ Castrovilli firma il 2-3.

LEGGI ANCHE, PROBABILE FORMAZIONE: MILENKOVIC-IGOR IN DIFESA, VENUTI DAL 1’. JOVIC CENTRAVANTI TITOLARE