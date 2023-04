Divieto di vendita di bevande alcoliche dalle 9.00 di domani, a Firenze arrivano i tifosi del Lech Poznan

Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e bevande in contenitori in vetro e/o lattine, valevole per alcune aree del Comune di Firenze. Il prefetto Francesca Ferrandino ha firmato il provvedimento al termine del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica riunito in vista della partita di Conference League contro il Lech Poznan di domani. Dalla polonia infatti è previsto l’arrivo di 2100 tifosi, alcuni dei quali considerati pericolosi (tanto che il sindaco Nardella si era rivolto al ministro Piantedosi per chiedere aiuto per organizzare un servizio d’ordino all’altezza): «Dalle ore 9.00» di domani «alle ore 1.00 del 21 aprile 2023 il divieto di vendita per asporto nel centro storico Unesco, nonché all’esterno dello stadio Franchi; divieto di detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio e all’esterno dell’impianto sportivo, nell’area compresa tra Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Del Campo D’Arrigo, Viale Lungo l’Africo, Viale Righi e Viale Volta. Lo scrive La Nazione

