Lech Poznan-Fiorentina, in tribuna osservatori di Sassuolo e Bologna: Occhi puntati su Michal Skoras

Questa sera la Fiorentina sfiderà il Lech Poznan in Conference League, a visionare la partita ci saranno gli osservatori di molte squadre europee, come riportato dal portale Meczyki. Tra questi saranno presenti anche due rappresentanti del Sassuolo e del Bologna. Il Poznan sta disputando una buona stagione, si trova infatti al terzo posto in classifica in piena zona Conference League, il proprio attaccante Ishak, ex Crotone, è il capocannoniere del campionato con 11 reti.

Ad attirare l’interesse dei campionati più importanti però è il classe 2000 Michal Skoras, centrocampista ex Rakow, che al momento guida la classifica polacca. Skoras è un esterno che può giocare da ambe le parti, abbina tocchi di fino a freddezza e concretezza sotto porta, non a caso il suo bottino in campionato è di 8 gol su 25 partite, mentre in stagione vanta 15 gol in 44 partite. Il valore del suo cartellino è di 7 milioni ma potrebbe crescere in caso la sua squadra riesca ad ottenere un grande piazzamento in Conference, il suo futuro dipende anche dalla partita di stasera.

BORGHI: “TIFO FIORENTINA IN CONFERENCE, POSSONO VINCERE IL TROFEO. IL LECH POZNAN è ALLA PORTATA”