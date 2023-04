Borghi: “Tifo Fiorentina in Conference, possono vincere il trofeo. Il Lech Poznan è alla portata”

Stefano Borghi, telecronista Dazn, ha parlato della Fiorentina in Conference League prima della sfida contro il Lech Poznan, queste le sue parole:

“La Fiorentina ha una grandissima occasione, tifo spudoratamente per la Fiorentina in Europa, non mi dispiacerebbe per nulla che un’altra italiana vincesse la Conference League. Sarebbe molto importante e un bel premio per una squadra, un allenatore e una società che hanno infilato una stagione un po strana però che fanno un bel calcio, giocano bene. Il contesto mi dice che è alla portata della Fiorentina la Conference League, il Lech Poznan è un avversario che deve far fuori per prendersi la semifinale”

