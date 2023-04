Calamai: “Fiorentina in corsa per due trofei, alzare una Coppa è quasi un dovere. Ma c’è anche il campionato”

Luca Calamai, direttore de Il Brivido Sportivo, analizza sulla testata la situazione della Fiorentina nel caldo finale di stagione, dove i viola sono ancora in corsa per il settimo posto in Serie A ed in piena lotta nelle Coppe europee: “La Fiorentina è in corsa per vincere addirittura due trofei, Coppa Italia e Conference League. Non sogni, ma progetti concreti. Italiano e la squadra hanno la precisa volontà di cancellare un grande vuoto che dura da 23 anni. Alzare una Coppa è quasi un dovere, ma c’è anche il campionato. Un torneo probabilmente rovinato da una serie di risultati negativi ad inizio anno. Ma ancora non è tutto perso, il finale di stagione spesso si diverte a rimescolare le carte e può riservare clamorose rimonte”.

Poi ha proseguito: “Italiano ha avuto il merito di portarsi dietro 22-23 titolari, più o meno alternabili tra di loro. Ciò significa che il turnover necessario per dedicare le giuste attenzioni alle Coppe non andrà a svuotare di valori il gruppo che si esibisce in Serie A. Anzi, il campionato è la grande vetrina per chi vuole convincere il tecnico viola a vederlo titolare nelle grandi sfide, quelle a cui tutti vogliono partecipare. Nella gara contro lo Spezia i tifosi hanno finalmente avuto la possibilità di vedere Brekalo e capire che l’ex Torino può diventare un’alternativa preziosa”.