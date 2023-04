Giustizia è fatta, la Uefa impedisce a Salamon di giocare Lech-Fiorentina perchè positivo al doping

Il calciatore polacco del Lech Poznan, Salamon, nelle scorse settimane era stato trovato positivo al doping ma ancora non era stato sospeso ufficialmente e dunque avrebbe potuto giocare in Conference League contro la Fiorentina ma questa mattina, come comunicato dalla società polacca, è arrivato lo stop dalla Uefa. Ecco il comunicato del Lech Poznan

Il Lech Poznań ha appena ricevuto la decisione della UEFA di sospendere Bartosz Salamon per tre mesi. Durante la sospensione, il difensore non può partecipare a partite o allenamenti. Come club, abbiamo deciso di presentare ricorso contro questa decisione.

Lech Poznań otrzymał przed chwilą decyzję UEFA o zawieszeniu Bartosza Salamona na trzy miesiące. W czasie zawieszenia obrońca nie może brać udziału w meczach oraz treningach. Jako klub zdecydowaliśmy o odwołaniu się od tej decyzji. pic.twitter.com/abHSBubNdZ — Lech Poznań (@LechPoznan) April 13, 2023

