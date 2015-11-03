Labaro Viola

Notizie Stefano Borghi Fiorentina

Borghi sul mercato: "Una Fiorentina più umile e con maggiore spirito operaio nel mercato invernale"

04 febbraio 2026 10:28

Borghi: "Salvarsi per la Fiorentina sarà una impresa estremamente difficile. È una missione ardua”

07 dicembre 2025 14:36

Borghi: "Pioli le ha provate tutte ma non ha funzionato niente. Su Ranieri era calcio di rigore"

03 novembre 2025 16:57

Borghi: "Il pareggio in rimonta da un po' di ossigeno, la Fiorentina arriverà gasata a San Siro"

27 ottobre 2025 20:10

Borghi critica Gudmundsson: “ E’ il problema primario della Fiorentina. La piazza non ha molta pazienza”

06 ottobre 2025 19:02

Borghi rivela: "Nella società della Fiorentina cambieranno delle cose. Continuerei con Palladino"

04 aprile 2025 13:17

Dazn ripartirà senza Borghi e Cattaneo. Incedibili Diletta Leotta e Pierluigi Pardo

27 maggio 2024 22:36

Borghi: "Lunedì la Fiorentina è stata un piacere per gli occhi, Beltran attaccante da coppia di alto livello"

28 febbraio 2024 11:40

Borghi: "Beltran migliore attaccante della Fiorentina in questi ultimi anni. Diventerà un 9 vero e proprio"

29 dicembre 2023 12:08

Borghi esalta la Fiorentina: "Messo sotto il Napoli con ferocia e intensità. Scelte di Italiano d'avanguardia"

09 ottobre 2023 19:49

Borghi: "Infortunio Dodò tragedia calcistica per importanza del giocatore. Kayode esuberante"

03 ottobre 2023 18:34

Borghi su Fiorentina-Atalanta: "Vittoria frutto dei principi di Italiano. Si inizia ad annusare il vero Beltran"

19 settembre 2023 18:36

Borghi: "Tifo Fiorentina in Conference, possono vincere il trofeo. Il Lech Poznan è alla portata"

13 aprile 2023 18:58

Borghi: "Fiorentina è più grande paradosso del calcio italiano. Adesso deve focalizzarsi sulle coppe"

23 febbraio 2023 18:30

Borghi ancora non ci crede: "Non so come ha fatto la Fiorentina a non segnare nel primo tempo"

20 dicembre 2021 21:15

Borghi a Radio Bruno: "Stagione della Fiorentina storta: manca carattere. I nuovi innesti sono interessanti"

13 luglio 2020 17:16

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