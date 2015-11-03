Notizie Stefano Borghi Fiorentina

Borghi sul mercato: "Una Fiorentina più umile e con maggiore spirito operaio nel mercato invernale"
04 febbraio 2026 10:28
Borghi: "Salvarsi per la Fiorentina sarà una impresa estremamente difficile. È una missione ardua”
07 dicembre 2025 14:36
Borghi: "Pioli le ha provate tutte ma non ha funzionato niente. Su Ranieri era calcio di rigore"
03 novembre 2025 16:57
Borghi: "Il pareggio in rimonta da un po' di ossigeno, la Fiorentina arriverà gasata a San Siro"
27 ottobre 2025 20:10
Borghi critica Gudmundsson: “ E’ il problema primario della Fiorentina. La piazza non ha molta pazienza”
06 ottobre 2025 19:02
Borghi rivela: "Nella società della Fiorentina cambieranno delle cose. Continuerei con Palladino"
04 aprile 2025 13:17
Dazn ripartirà senza Borghi e Cattaneo. Incedibili Diletta Leotta e Pierluigi Pardo
27 maggio 2024 22:36
Borghi: "Lunedì la Fiorentina è stata un piacere per gli occhi, Beltran attaccante da coppia di alto livello"
28 febbraio 2024 11:40
Borghi: "Beltran migliore attaccante della Fiorentina in questi ultimi anni. Diventerà un 9 vero e proprio"
29 dicembre 2023 12:08
Borghi esalta la Fiorentina: "Messo sotto il Napoli con ferocia e intensità. Scelte di Italiano d'avanguardia"
09 ottobre 2023 19:49
Borghi: "Infortunio Dodò tragedia calcistica per importanza del giocatore. Kayode esuberante"
03 ottobre 2023 18:34
Borghi su Fiorentina-Atalanta: "Vittoria frutto dei principi di Italiano. Si inizia ad annusare il vero Beltran"
19 settembre 2023 18:36
Borghi: "Tifo Fiorentina in Conference, possono vincere il trofeo. Il Lech Poznan è alla portata"
13 aprile 2023 18:58
Borghi: "Fiorentina è più grande paradosso del calcio italiano. Adesso deve focalizzarsi sulle coppe"
23 febbraio 2023 18:30
Borghi ancora non ci crede: "Non so come ha fatto la Fiorentina a non segnare nel primo tempo"
20 dicembre 2021 21:15
Archivio