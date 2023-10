Borghi: “Infortunio Dodò tragedia calcistica per importanza del giocatore. Kayode esuberante”

Stefano Borghi, noto giornalista e commentatore, ha parlato sul proprio canale YouTube dell’ultima giornata di campionato soffermandosi sul momento positivo della Fiorentina reduce dal successo sul Cagliari di ieri. Ecco le sue parole:

“Ci si poteva aspettare la Fiorentina come una sorpresa dopo la fine della scorsa stagione ed il mercato. Dieci punti nelle ultime 4 di campionato danno una sprone alla squadra di Italiano anche se ci sono ancora situazioni da risolvere. Nico Gonzalez segna in tutti i modi ed è il trascinatore: segna di convinzione, opportunismo e di classe. Una partita del genere sbloccarla subito ti cambia la vita; Italiano sta ruotando e sta facendo, cose nuove da migliorare. C’è una coperta corta dietro perchè l’infortunio di Dodò è una tragedia calcistica per l’importanza del giocatore ma con i giovani cioè Parisi ed un esuberante Kayode che ieri ha tolto diverse castagne dal fuoco questa Fiorentina mi piace. Una squadra che deve trovare un equilibrio anche se ha dimostrato di vincere partite in cui bisogna fare gestione come quella ad Udine.”

IL CENTROCAMPISTA BRASILIANO SI E’ PRESO LE CHIAVI DEL GIOCO DELLA FIORENTINA