Borghi rivela: "Nella società della Fiorentina cambieranno delle cose. Continuerei con Palladino"

Il giornalista di Sky, Stefano Borghi, ha parlato sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio del futuro della Fiorentina.

Il giornalista di Sky, Stefano Borghi, ha parlato del futuro della Fiorentina sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole:

"La Fiorentina è in un periodo di transizione, sia per quel che riguarda lo stadio, sia, a mio avviso, per quel che riguarda la proprietà. Secondo me potrebbero cambiare delle cose, non so in quali tempestiche ma potrebbero cambiare".

Sul futuro di Palladino:

"In questa fase di transizione, nonostante qualche spiffero interno all'ambiente, io credo che a Palladino verrà garantita una continuità di gestione, mi sorprenderebbe il contrario.