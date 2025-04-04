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Borghi rivela: "Nella società della Fiorentina cambieranno delle cose. Continuerei con Palladino"

Il giornalista di Sky, Stefano Borghi, ha parlato sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio del futuro della Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2025 13:17
Borghi rivela: "Nella società della Fiorentina cambieranno delle cose. Continuerei con Palladino" -
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Il giornalista di Sky, Stefano Borghi, ha parlato del futuro della Fiorentina sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole:

"La Fiorentina è in un periodo di transizione, sia per quel che riguarda lo stadio, sia, a mio avviso, per quel che riguarda la proprietà. Secondo me potrebbero cambiare delle cose, non so in quali tempestiche ma potrebbero cambiare".

Sul futuro di Palladino:

"In questa fase di transizione, nonostante qualche spiffero interno all'ambiente, io credo che a Palladino verrà garantita una continuità di gestione, mi sorprenderebbe il contrario.

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