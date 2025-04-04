Borghi rivela: "Nella società della Fiorentina cambieranno delle cose. Continuerei con Palladino"
Il giornalista di Sky, Stefano Borghi, ha parlato sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio del futuro della Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2025 13:17
Il giornalista di Sky, Stefano Borghi, ha parlato del futuro della Fiorentina sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole:
"La Fiorentina è in un periodo di transizione, sia per quel che riguarda lo stadio, sia, a mio avviso, per quel che riguarda la proprietà. Secondo me potrebbero cambiare delle cose, non so in quali tempestiche ma potrebbero cambiare".
Sul futuro di Palladino:
"In questa fase di transizione, nonostante qualche spiffero interno all'ambiente, io credo che a Palladino verrà garantita una continuità di gestione, mi sorprenderebbe il contrario.