Borghi: “Fiorentina è più grande paradosso del calcio italiano. Adesso deve focalizzarsi sulle coppe”

Le parole del noto giornalista Stefano Borghi, nel corso della puntata di Night Cup su DAZN, che si è soffermato sul percorso europeo della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

“Conference grande opportunità? Indubbiamente, non è che il calcio italiano vince tutti gli anni e quindi va snobbata la Conference. Gasarsi per una competizione internazionale è un qualcosa che ti dà e che ti lascia, ti fa crescere. Fiorentina è il paradosso più grosso, l’incognita e la cosa più inspiegabile del calcio italiano però in Conference può andare avanti. Penso che la Fiorentina debba focalizzarsi sulle coppe: la vittoria di Braga molto più grande di quanto mi è parso di percepire perchè il Braga è squadra vera. Gli hanno dato 4 gol ed è importante avere un ritorno così accomodato.”

