Mario Giuffredi, procuratore di Parisi, terzino dell’Empoli classe 2000 che nell’ultimo giorno di mercato estivo è stato richiesto dalla Fiorentina, ha parlato a Radio Marte, queste le sue parole su Parisi: “Per me è pronto per un grande club, come era già pronto prima, ha avuto tante richieste già l’estate scorsa. Sta completando il suo percorso, per me è già da big“.

