Callejon: “Primo anno alla Fiorentina non facile per colpa del modulo. Poi è cambiato allenatore”

Josè Maria Callejon ha parlato a Relevo della sua esperienza con la maglia della Fiorentina. Il giocatore, classe 1987 adesso al Granada, ha avuto parole positive riguardo l’esperienza viola: “Il primo anno alla Fiorentina non è stato facile, sono arrivato in ritardo, è nata la questione Covid e ho trovato un modulo (il 3-5-2 ndr) a cui non è stato facile adattarsi. Il secondo anno è andato meglio, c’era un altro allenatore con uno stile di gioco diverso. Sono stati nove anni molto belli della mia vita quelli passati in Italia tra Napoli e Firenze”

ANCHE MANDRAGORA NELL’INCHIESTA SULLA JUVENTUS