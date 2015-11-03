Notizie Granada Fiorentina

Quarta si gode la Spagna e La Liga 2: allo stadio per Granada-Cordoba per l'amico ex Torino Boyé
13 ottobre 2024 20:05
Callejon rinuncerà all'ultimo anno di contratto con il Granada, dopo la retrocessione si fa viva l'ipotesi ritiro
19 giugno 2024 10:49
Callejon: "Primo anno alla Fiorentina non facile per colpa del modulo. Poi è cambiato allenatore"
23 febbraio 2023 17:17
Callejon è rinato al Granada, in 6 partite ha fatto 4 assist e un gol. Ritorno in Spagna ha portato bene
21 settembre 2022 21:22
Dalla Spagna, Callejon ha ancora estimatori in Liga. In estate ci proverà il Granada
19 aprile 2021 13:54
Dalla Spagna, il Granada vuole a tutti i costi Callejon. Pronta offerta per la prossima stagione
22 febbraio 2021 14:13
Repubblica, Pulgar, novità nelle ultime ore di mercato? Callejon? C'è il Granada ma la Fiorentina fa muro
29 gennaio 2021 09:52
Ufficiale: l'ex giocatore della Fiorentina, Gil Dias, va al Granada. Arriva dal Monaco
31 gennaio 2020 23:30
Difesa, spunta anche Gaston Silva del Torino, dopo l'annata top al Granada
17 giugno 2017 18:40
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