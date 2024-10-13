Quarta si gode la Spagna e La Liga 2: allo stadio per Granada-Cordoba per l'amico ex Torino Boyé

Il difensore della Fiorentina Martinez Quarta ha raggiunto Boyé a Granada e si è recato allo stadio per la partita di Segunda Division

Anche Lucas Martinez Quarta ha deciso di sfruttare i giorni liberi concessi da Palladino per volare in Spagna. A differenza di Gudmundsson, che si è goduto il mare di Ibiza, il difensore della Fiorentina è andato a Granada, in Andalusia, dove ha incontrato l'amico Lucas Boyé, ex giocatore del Torino. In seguito, Quarta si è anche recato allo stadio per vedere la partita di Segunda Division tra Granada e Cordoba, match in cui Boyé è sceso in campo dal primo minuto. In seguito la storia su Instagram pubblicata dal difensore argentino:

LA DIFFICILE STAGIONE DI SOTTIL

https://www.labaroviola.com/sottil-che-fine-hai-fatto-0-presenze-da-titolare-e-solo-58-minuti-disputati-in-questa-serie-a/272341/