Callejon è rinato al Granada, in 6 partite ha fatto 4 assist e un gol. Ritorno in Spagna ha portato bene

Lo scorso Josè Maria Callejon è stato un titolarissimo fino a febbraio della squadra viola, poi via via è stato accantonato

A trentacinque anni, José Maria Callejon ha detto addio all'Italia e ha deciso di tornare in Spagna. Di farlo dove i ritmi e le pressioni sono forse meno asfissianti: addio al calcio della Champions, dei grandi fari e attenzioni e via al Granada. In Liga 2, con l'obiettivo chiaro e cristallino di riportare su gli andalusi. L'avventura è partita benissimo: sempre titolare, anche in occasione dei due ko contro Andorra ed Eibar, ha già sfornato ben quattro assist e segnato anche un gol al Racing de Santander. Un inizio da Callejon vecchio stampo, non certo la brutta copia da giorni di gloria oramai andati vista a Firenze nell'ultima stagione. Lo riporta TMW

Formula e cifre del trasferimento

Parametro zero

Presenze e minuti giocati

6 gare, 1 gol, 4 assist e 509 minuti totali

L'OPINIONE DI ORRICO SULLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/orrico-non-ha-dubbi-con-icardi-la-fiorentina-avrebbe-potuto-fare-un-campionato-di-vertice/187095/