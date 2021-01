Repubblica, Pulgar, novità nelle ultime ore di mercato? Callejon? C’è il Granada ma la Fiorentina fa muro

La novità è l’inserimento del Valencia su Pulgar. Il club spagnolo è disposto a fare un’operazione di prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni. Su di lui ci sono anche Cagliari e Sassuolo. La Fiorentina per ora fa muro anche perchè non ha in mano un possibile sostituto. Piace Mandragora ma il Torino è molto avanti. Quella di Pulgar è una situazione che va monitorata con grande attenzione. Per Callejon è spuntato all’orizzonte il Granada che già lo aveva cercato prima che lo spagnolo decidesse di firmare un biennale con la Fiorentina. Il modulo non lo sta aiutando e quindi dipenderà dal giocatore nel caso fare una riflessione. Anche in questo caso la posizione della società viola è chiara: non ha la minima intenzione di privarsene. Lo riporta Repubblica.

