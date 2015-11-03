Labaro Viola

Notizie Repubblica Fiorentina

Repubblica: "Gosens a disposizione contro l'Udinese. Ipotesi mascherina al volto per il tedesco".

28 febbraio 2026 16:16

Repubblica: "Mercato del Genoa bloccato senza i soldi di Gudmundsson. Si aspetta la Fiorentina"

13 giugno 2025 15:04

Repubblica annuncia: "Domani sera Palladino si gioca il suo futuro a Firenze, tutto o niente contro il Betis"

07 maggio 2025 13:08

Repubblica titola: "Giovedì sera d'alta tensione a Firenze, Fiorentina-Betis è a rischio per l'ordine pubblico"

06 maggio 2025 14:03

Repubblica riporta: "Zaniolo non sarà riscattato, 19 milioni è una cifra lontanissima dalla realtà"

06 maggio 2025 13:37

Repubblica: "La Fiorentina è viva, e lotterà fino all'ultimo. Palladino ha suonato la carica."

24 aprile 2025 12:06

Repubblica annuncia: "Italia verso la rinuncia ai soldi dell'Europa per lo stadio Franchi. Paga lo Stato"

29 marzo 2023 12:17

Repubblica: "Grazie a Italiano gruppo coinvolto. Subentrati possono cambiare la storia delle partite"

11 marzo 2023 12:22

Repubblica: "Nessuno sottovaluti il Sivasspor. Italiano crede fortemente alla possibilità di arrivare in fondo"

09 marzo 2023 12:17

5 milioni di tifosi guardano la serie A con il pezzotto. Immagini in HD e segnale che arriva prima di Dazn e Sky

07 marzo 2023 14:48

Repubblica, la Fiorentina torna a vincere in campionato. Tre punti preziosi in chiave salvezza per la squadra di Italiano

28 febbraio 2023 12:50

Caos Viola Park. La Fiorentina pensa di andare sul monte Amiata, Casini chiede garanzie a Commisso

24 febbraio 2023 15:54

Repubblica rivela: "Viola Park in ritardo per colpa dell'organizzazione del lavoro. Commisso arrabbiato"

23 febbraio 2023 09:29

Se la Juventus ha falsificato il bilancio per potersi iscrivere al campionato, sarà retrocessione

30 novembre 2022 11:42

Repubblica scrive: "La Fiorentina ignora la stampa poi chiede aiuto quando le cose vanno male"

06 novembre 2022 10:15

Alcuni giocatori della Fiorentina sono rimasti delusi dopo i fischi ricevuti dai tifosi dopo il Riga

10 settembre 2022 15:47

Repubblica, la Fiorentina è tranquilla di prendere Dodò, si dovrebbe chiudere già in settimana

12 luglio 2022 12:42

Repubblica, Dodò apre al trasferimento alla Fiorentina. Shakhtar vuole monetizzare: servono 15 milioni

02 giugno 2022 13:49

Repubblica scrive: "Alla Fiorentina serve un centravanti che segni, cessione Vlahovic ha fatto danni"

03 maggio 2022 11:35

Repubblica avverte: "Per l'Europa servono tre punti con l'Udinese, Italiano non faccia scelte discutibili"

25 aprile 2022 12:35

Allegri e le sue continue dichiarazioni per mettere pressione alla Fiorentina. Mai stato vicino ai viola

19 aprile 2022 12:36

Telefonata tra Biraghi e Commisso, capitano viola ha promesso impegno, Rocco gli ha dato fiducia

03 febbraio 2022 10:33

La Repubblica scrive: "Lo spogliatoio della Fiorentina è perplesso dopo la cessione di Vlahovic"

01 febbraio 2022 13:24

"Sogno che Vlahovic resti alla Fiorentina fino a giugno 2023, smettiamola di fare i ragionieri"

19 gennaio 2022 18:58

Repubblica rivela, l'unico modo per far restare Odriozola alla Fiorentina è andare in Europa

03 gennaio 2022 14:16

Joe Barone propone: "Io e Commisso vogliamo commissione a percentuale fissa per i procuratori"

15 dicembre 2021 10:01

"Se Italiano riesce a recuperare anche Kokorin va messo al posto di Draghi come premier"

10 dicembre 2021 13:27

Repubblica, Vlahovic, Arsenal pronto ad offrire 80 milioni a gennaio. Commisso, che cosa farà?

09 dicembre 2021 09:02

Repubblica, Dragowski non rinnova ma non parte a gennaio. Ipotesi Cragno in viola da giugno

07 dicembre 2021 11:59

Inchiesta di Report sui procuratori di Vlahovic, legami con governo serbo e criminalità organizzata

06 dicembre 2021 12:47

L'annuncio di Repubblica: "Nuova Calciopoli per la Juventus, plusvalenze false per 282 milioni"

29 novembre 2021 21:25

I tifosi viola cercano di convincere Vlahovic a rimanere alla Fiorentina: "Gnamo Dusan, firma"

22 novembre 2021 18:46

Notte da favola, adesso la Fiorentina può sognare l'Europa anche grazie mercato di gennaio

21 novembre 2021 10:26

Italiano sorprende tutti, Duncan titolare. E il ghanese segna e da l'assist, partita enorme

21 novembre 2021 10:14

Repubblica, Vlahovic, sacrificarlo a gennaio? No al bagno di sangue. Londra chiama

03 novembre 2021 09:47

Guai Juventus, indagine della Covisoc, plusvalenze truccate da 90 milioni, emessi solo 3 milioni

27 ottobre 2021 11:56

L'infortunio di Pulgar adesso farà diventare Torreira un titolare fisso per Italiano

22 ottobre 2021 15:17

Inquietanti intrecci tra Ristic ed il figlio del presidente della Serbia. Mistero Vlahovic

08 ottobre 2021 16:43

Repubblica, l'obiettivo della Fiorentina è vendere Vlahovic a gennaio per 75 milioni

06 ottobre 2021 09:07

Repubblica ironizza su Spalletti: "Prenditi tutto il tempo prima di risalire, noi ti vogliamo bene"

02 ottobre 2021 08:40

Nove gol subiti, cambiare sempre uomini in difesa non paga. A febbraio ultimo clean sheet per Italiano

24 settembre 2021 11:07

Borja Valero: "Credo che l'Inter rispetti le regole. Il boato del Franchi sul 4-2 sempre con me"

21 settembre 2021 12:52

Nuova guerra Commisso vs politici? Battaglia su campi sintetici e parcheggi al Viola Park

17 settembre 2021 13:29

Repubblica scrive: "Raccontiamo a Vlahovic la storia di Batistuta, venderlo significherebbe tornare da capo"

01 settembre 2021 10:20

Repubblica, rinnovo Vlahovic, punto di svolta vicino. Intesa sulla clausola fissata a 70 milioni

26 luglio 2021 14:40

Dovellini: "Gattuso ha chiesto e ottenuto dalla Fiorentina sintonia totale sul mercato. Ribery? Credo resti"

25 maggio 2021 22:41

Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Benedetto Ferrara e Filippo Pucci. Con Rachele Risaliti

20 maggio 2021 15:46

Repubblica, a confronto gli sfoghi di Della Valle un tè da Babington. Viste scene da Longobarda

15 maggio 2021 09:44

Ferrara: "Juric, colui che chiede meno alla Fiorentina. Serve Macia, con Pradè squadra vincente"

04 maggio 2021 12:13

"Quarta fuori perchè non conosce meccanismi difensivi secondo Iachini. Quali meccanismi?"

04 maggio 2021 12:01

Dovellini: "Fiorentina intrigata da Da Zerbi. Rinnovo Vlahovic? Non è come Chiesa..."

30 aprile 2021 22:06

La 'ndrangheta e le mani mancate sul centro sportivo della Fiorentina: "Vorrei sparagli in bocca"

17 aprile 2021 15:33

Ribery e i social, lezioni su come si usano. Biraghi contro i tifosi, Vlahovic cancellò foto per ripicca

28 marzo 2021 12:05

L'audio fake che smentiva la versione di Prandelli. E Vlahovic è stato l'unico a salutarlo pubblicamente

25 marzo 2021 09:19

Castrovilli punta ad una maglia da titolare contro il Milan: vuole conquistare un posto all'Europeo

19 marzo 2021 10:23

Dovellini: "Sfogo Prandelli? Non è facile essere in discussione e sapere che andrai via. Stallo Vlahovic"

15 marzo 2021 13:12

Repubblica, Prandelli, giorni di felicità e stanchezza, tanti i dubbi, sognando la salvezza

15 marzo 2021 09:53

Repubblica scrive: "Possiamo salvarci ma questo gruppo non è e non sarà mai una squadra"

12 marzo 2021 10:21

Repubblica, Callejon, partita l'operazione rilancio: la Fiorentina ora ha bisogno anche di lui

11 marzo 2021 09:40

Dovellini: "Ribery non è arrabbiato con Prandelli. Pradè potrebbe restare. Rinnovo Vlahovic fermo"

06 marzo 2021 17:14

Ribery arrabbiato, non voleva il cambio e non si aspettava di lottare per la salvezza per due anni

05 marzo 2021 13:42

Repubblica: "Fiorentina, primavera e women's flop, colpa di cavallette, giornalisti e politici"

02 marzo 2021 11:30

Repubblica, Fiorentina, probabile formazione: torna Ribery dal 1', Venuti in vantaggio su Malcuit

28 febbraio 2021 09:12

Repubblica, Montiel è un caso, "desaparecido" dopo il gol all'Udinese. A giugno si deciderà il futuro

26 febbraio 2021 09:32

Repubblica, Pezzella ed un futuro ancora tutto da scrivere: nel 2022 scadrà il contratto

25 febbraio 2021 09:45

Repubblica, Vlahovic, la Fiorentina vuole blindarlo: prolungamento fino al 2026 a 1,5 milioni a stagione

21 febbraio 2021 09:55

Repubblica, Franchi, Nardella rilancia sugli spazi commerciali e prova a tentare Commisso

19 febbraio 2021 09:42

Repubblica, Pulgar, la Fiorentina ora ha bisogno di lui: a giugno probabile l'addio

13 febbraio 2021 12:49

Repubblica, Martinez Quarta ha stregato Prandelli: la Fiorentina avrà un grande difensore

04 febbraio 2021 10:08

Repubblica, Commisso-Nardella, potrebbe esserci un nuovo incontro prima del ritorno negli USA

03 febbraio 2021 09:46

Nardella amareggiato e irritato dalle parole di Commisso "Si è sentito definito un buffone"

02 febbraio 2021 10:14

Repubblica, Callejon andrà al Granada a fine stagione? La Fiorentina ora non ha intenzione di cederlo

01 febbraio 2021 10:37

Repubblica, Fiorentina, la cura Prandelli sta funzionando: il gioco ora c'è

31 gennaio 2021 10:48

Repubblica, Pulgar, novità nelle ultime ore di mercato? Callejon? C'è il Granada ma la Fiorentina fa muro

29 gennaio 2021 09:52

Repubblica, Torreira resta il sogno ma l'Atletico Madrid fa muro. Le due alternative...

28 gennaio 2021 10:03

Repubblica, Eysseric in uscita dalla Fiorentina: c'è il Crotone ma il giocatore ha preso tempo

25 gennaio 2021 09:05

Repubblica, a Commisso non piace il "patto" a tre delle istituzioni per lo stadio

24 gennaio 2021 11:39

Repubblica, Vrsaljko è nel mirino della Fiorentina: l'Atletico Madrid non ha aperto alla sua cessione

23 gennaio 2021 10:44

Dovellini: "La colpa non è di Prandelli. Possibili colpi a fine mercato. Cessioni? Occhio a Kouamè e Pulgar"

22 gennaio 2021 22:12

Repubblica, Fiorentina a caccia di un esterno in prestito con diritto di riscatto: occhi all'estero

22 gennaio 2021 09:53

Repubblica, Prandelli-Commisso confronto in hotel: ribadita la fiducia al tecnico ma serve cambiare passo

20 gennaio 2021 10:30

Repubblica, Prandelli in bilico, la sfida contro il Crotone sarà decisiva per il suo futuro

19 gennaio 2021 10:48

Repubblica, Commisso-Nardella, incontro in settimana: vuole capire tempi, ricavi e capienza

19 gennaio 2021 10:38

Repubblica, Franchi, un restyling da 100-120 milioni, 60-70% con fondi pubblici

17 gennaio 2021 11:39

Repubblica, Azmoun dello Zenit è l'ultima idea della Fiorentina per l'attacco: serve investimento importante

15 gennaio 2021 10:28

Martinez Quarta è il peggiore per i quotidiani: "Non esce su Eriksen, buca su Lautaro e Lukaku"

14 gennaio 2021 10:33

Dovellini: "Occhio alla cessione di Callejon. Gomez un sogno. Ancora incerto il futuro di Pradè"

08 gennaio 2021 16:14

Repubblica, Commisso ancora non può tornare a Firenze, problemi legati al passaporto della moglie

31 dicembre 2020 09:38

Repubblica, la Fiorentina ha travolto la Juventus, Prandelli in un mese ha rigenerato il gruppo

23 dicembre 2020 11:03

"Con Prandelli giocatori normali diventavano gioielli. Papa Waigo, Reginaldo, Bonazzoli, Osvaldo..."

22 dicembre 2020 13:53

La Curva Fiesole sceglie di farsi sentire con i fuochi d'artificio, Commisso chiama lo spogliatoio a inizio gara

17 dicembre 2020 11:39

Repubblica, Castrovilli ora ha voglia di ripartire dopo lo sfogo social, la Fiorentina ha bisogno di lui

10 dicembre 2020 09:58

Repubblica, Prandelli punta tutto su Vlahovic alla ricerca del gol perduto da parte degli attaccanti

09 dicembre 2020 10:04

Dovellini: "Pradè, decisione dopo gennaio. Milik vuole una big, no alla Fiorentina. Occhio a Piatek"

03 dicembre 2020 13:31

Repubblica, rinforzi dal mercato: Amrabat il più utilizzato, poi Bonaventura. Borja Valero il più in forma

03 dicembre 2020 10:52

Repubblica, la Fiorentina a novembre ha un obiettivo, la salvezza. Callejon ricordo di se stesso

01 dicembre 2020 12:05

Repubblica, Prandelli scuote la Fiorentina, non c'è tempo da perdere: l'aspetto mentale sarà decisivo

24 novembre 2020 10:57

Repubblica, Fiorentina costruita male, punta sugli over 30 che spesso si infortunano

23 novembre 2020 11:02

Repubblica risponde a Commisso: "Rispondere alle critiche con le minacce vuol dire non saper rispondere"

19 novembre 2020 10:49

Repubblica, Pezzella non forzerà i tempi del suo recupero: la Fiorentina vuole il suo rinnovo

18 novembre 2020 09:38

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