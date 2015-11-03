Notizie Repubblica Fiorentina

Repubblica: "Gosens a disposizione contro l'Udinese. Ipotesi mascherina al volto per il tedesco".
28 febbraio 2026 16:16
Repubblica: "Mercato del Genoa bloccato senza i soldi di Gudmundsson. Si aspetta la Fiorentina"
13 giugno 2025 15:04
Repubblica annuncia: "Domani sera Palladino si gioca il suo futuro a Firenze, tutto o niente contro il Betis"
07 maggio 2025 13:08
Repubblica titola: "Giovedì sera d'alta tensione a Firenze, Fiorentina-Betis è a rischio per l'ordine pubblico"
06 maggio 2025 14:03
Repubblica riporta: "Zaniolo non sarà riscattato, 19 milioni è una cifra lontanissima dalla realtà"
06 maggio 2025 13:37
Repubblica: "La Fiorentina è viva, e lotterà fino all'ultimo. Palladino ha suonato la carica."
24 aprile 2025 12:06
Repubblica annuncia: "Italia verso la rinuncia ai soldi dell'Europa per lo stadio Franchi. Paga lo Stato"
29 marzo 2023 12:17
Repubblica: "Grazie a Italiano gruppo coinvolto. Subentrati possono cambiare la storia delle partite"
11 marzo 2023 12:22
Repubblica: "Nessuno sottovaluti il Sivasspor. Italiano crede fortemente alla possibilità di arrivare in fondo"
09 marzo 2023 12:17
5 milioni di tifosi guardano la serie A con il pezzotto. Immagini in HD e segnale che arriva prima di Dazn e Sky
07 marzo 2023 14:48
Repubblica, la Fiorentina torna a vincere in campionato. Tre punti preziosi in chiave salvezza per la squadra di Italiano
28 febbraio 2023 12:50
Caos Viola Park. La Fiorentina pensa di andare sul monte Amiata, Casini chiede garanzie a Commisso
24 febbraio 2023 15:54
Repubblica rivela: "Viola Park in ritardo per colpa dell'organizzazione del lavoro. Commisso arrabbiato"
23 febbraio 2023 09:29
Se la Juventus ha falsificato il bilancio per potersi iscrivere al campionato, sarà retrocessione
30 novembre 2022 11:42
Repubblica scrive: "La Fiorentina ignora la stampa poi chiede aiuto quando le cose vanno male"
06 novembre 2022 10:15
Alcuni giocatori della Fiorentina sono rimasti delusi dopo i fischi ricevuti dai tifosi dopo il Riga
10 settembre 2022 15:47
Repubblica, la Fiorentina è tranquilla di prendere Dodò, si dovrebbe chiudere già in settimana
12 luglio 2022 12:42
Repubblica, Dodò apre al trasferimento alla Fiorentina. Shakhtar vuole monetizzare: servono 15 milioni
02 giugno 2022 13:49
Repubblica scrive: "Alla Fiorentina serve un centravanti che segni, cessione Vlahovic ha fatto danni"
03 maggio 2022 11:35
Repubblica avverte: "Per l'Europa servono tre punti con l'Udinese, Italiano non faccia scelte discutibili"
25 aprile 2022 12:35
Allegri e le sue continue dichiarazioni per mettere pressione alla Fiorentina. Mai stato vicino ai viola
19 aprile 2022 12:36
Telefonata tra Biraghi e Commisso, capitano viola ha promesso impegno, Rocco gli ha dato fiducia
03 febbraio 2022 10:33
La Repubblica scrive: "Lo spogliatoio della Fiorentina è perplesso dopo la cessione di Vlahovic"
01 febbraio 2022 13:24
"Sogno che Vlahovic resti alla Fiorentina fino a giugno 2023, smettiamola di fare i ragionieri"
19 gennaio 2022 18:58
Repubblica rivela, l'unico modo per far restare Odriozola alla Fiorentina è andare in Europa
03 gennaio 2022 14:16
Joe Barone propone: "Io e Commisso vogliamo commissione a percentuale fissa per i procuratori"
15 dicembre 2021 10:01
"Se Italiano riesce a recuperare anche Kokorin va messo al posto di Draghi come premier"
10 dicembre 2021 13:27
Repubblica, Vlahovic, Arsenal pronto ad offrire 80 milioni a gennaio. Commisso, che cosa farà?
09 dicembre 2021 09:02
Repubblica, Dragowski non rinnova ma non parte a gennaio. Ipotesi Cragno in viola da giugno
07 dicembre 2021 11:59
Inchiesta di Report sui procuratori di Vlahovic, legami con governo serbo e criminalità organizzata
06 dicembre 2021 12:47
L'annuncio di Repubblica: "Nuova Calciopoli per la Juventus, plusvalenze false per 282 milioni"
29 novembre 2021 21:25
I tifosi viola cercano di convincere Vlahovic a rimanere alla Fiorentina: "Gnamo Dusan, firma"
22 novembre 2021 18:46
Notte da favola, adesso la Fiorentina può sognare l'Europa anche grazie mercato di gennaio
21 novembre 2021 10:26
Italiano sorprende tutti, Duncan titolare. E il ghanese segna e da l'assist, partita enorme
21 novembre 2021 10:14
Repubblica, Vlahovic, sacrificarlo a gennaio? No al bagno di sangue. Londra chiama
03 novembre 2021 09:47
Guai Juventus, indagine della Covisoc, plusvalenze truccate da 90 milioni, emessi solo 3 milioni
27 ottobre 2021 11:56
L'infortunio di Pulgar adesso farà diventare Torreira un titolare fisso per Italiano
22 ottobre 2021 15:17
Inquietanti intrecci tra Ristic ed il figlio del presidente della Serbia. Mistero Vlahovic
08 ottobre 2021 16:43
Repubblica, l'obiettivo della Fiorentina è vendere Vlahovic a gennaio per 75 milioni
06 ottobre 2021 09:07
Repubblica ironizza su Spalletti: "Prenditi tutto il tempo prima di risalire, noi ti vogliamo bene"
02 ottobre 2021 08:40
Nove gol subiti, cambiare sempre uomini in difesa non paga. A febbraio ultimo clean sheet per Italiano
24 settembre 2021 11:07
Borja Valero: "Credo che l'Inter rispetti le regole. Il boato del Franchi sul 4-2 sempre con me"
21 settembre 2021 12:52
Nuova guerra Commisso vs politici? Battaglia su campi sintetici e parcheggi al Viola Park
17 settembre 2021 13:29
Repubblica scrive: "Raccontiamo a Vlahovic la storia di Batistuta, venderlo significherebbe tornare da capo"
01 settembre 2021 10:20
Repubblica, rinnovo Vlahovic, punto di svolta vicino. Intesa sulla clausola fissata a 70 milioni
26 luglio 2021 14:40
Dovellini: "Gattuso ha chiesto e ottenuto dalla Fiorentina sintonia totale sul mercato. Ribery? Credo resti"
25 maggio 2021 22:41
Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Benedetto Ferrara e Filippo Pucci. Con Rachele Risaliti
20 maggio 2021 15:46
Repubblica, a confronto gli sfoghi di Della Valle un tè da Babington. Viste scene da Longobarda
15 maggio 2021 09:44
Ferrara: "Juric, colui che chiede meno alla Fiorentina. Serve Macia, con Pradè squadra vincente"
04 maggio 2021 12:13
"Quarta fuori perchè non conosce meccanismi difensivi secondo Iachini. Quali meccanismi?"
04 maggio 2021 12:01
Dovellini: "Fiorentina intrigata da Da Zerbi. Rinnovo Vlahovic? Non è come Chiesa..."
30 aprile 2021 22:06
La 'ndrangheta e le mani mancate sul centro sportivo della Fiorentina: "Vorrei sparagli in bocca"
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Ribery e i social, lezioni su come si usano. Biraghi contro i tifosi, Vlahovic cancellò foto per ripicca
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L'audio fake che smentiva la versione di Prandelli. E Vlahovic è stato l'unico a salutarlo pubblicamente
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Castrovilli punta ad una maglia da titolare contro il Milan: vuole conquistare un posto all'Europeo
19 marzo 2021 10:23
Dovellini: "Sfogo Prandelli? Non è facile essere in discussione e sapere che andrai via. Stallo Vlahovic"
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Repubblica, Prandelli, giorni di felicità e stanchezza, tanti i dubbi, sognando la salvezza
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Repubblica scrive: "Possiamo salvarci ma questo gruppo non è e non sarà mai una squadra"
12 marzo 2021 10:21
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Dovellini: "Ribery non è arrabbiato con Prandelli. Pradè potrebbe restare. Rinnovo Vlahovic fermo"
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Ribery arrabbiato, non voleva il cambio e non si aspettava di lottare per la salvezza per due anni
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Repubblica: "Fiorentina, primavera e women's flop, colpa di cavallette, giornalisti e politici"
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Nardella amareggiato e irritato dalle parole di Commisso "Si è sentito definito un buffone"
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Repubblica, Torreira resta il sogno ma l'Atletico Madrid fa muro. Le due alternative...
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Dovellini: "La colpa non è di Prandelli. Possibili colpi a fine mercato. Cessioni? Occhio a Kouamè e Pulgar"
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Repubblica, Fiorentina a caccia di un esterno in prestito con diritto di riscatto: occhi all'estero
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Repubblica, Prandelli-Commisso confronto in hotel: ribadita la fiducia al tecnico ma serve cambiare passo
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Repubblica, Prandelli in bilico, la sfida contro il Crotone sarà decisiva per il suo futuro
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Repubblica, Commisso-Nardella, incontro in settimana: vuole capire tempi, ricavi e capienza
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Repubblica, Franchi, un restyling da 100-120 milioni, 60-70% con fondi pubblici
17 gennaio 2021 11:39
Repubblica, Azmoun dello Zenit è l'ultima idea della Fiorentina per l'attacco: serve investimento importante
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Martinez Quarta è il peggiore per i quotidiani: "Non esce su Eriksen, buca su Lautaro e Lukaku"
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Dovellini: "Occhio alla cessione di Callejon. Gomez un sogno. Ancora incerto il futuro di Pradè"
08 gennaio 2021 16:14
Repubblica, Commisso ancora non può tornare a Firenze, problemi legati al passaporto della moglie
31 dicembre 2020 09:38
Repubblica, la Fiorentina ha travolto la Juventus, Prandelli in un mese ha rigenerato il gruppo
23 dicembre 2020 11:03
"Con Prandelli giocatori normali diventavano gioielli. Papa Waigo, Reginaldo, Bonazzoli, Osvaldo..."
22 dicembre 2020 13:53
La Curva Fiesole sceglie di farsi sentire con i fuochi d'artificio, Commisso chiama lo spogliatoio a inizio gara
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Repubblica, Castrovilli ora ha voglia di ripartire dopo lo sfogo social, la Fiorentina ha bisogno di lui
10 dicembre 2020 09:58
Repubblica, Prandelli punta tutto su Vlahovic alla ricerca del gol perduto da parte degli attaccanti
09 dicembre 2020 10:04
Dovellini: "Pradè, decisione dopo gennaio. Milik vuole una big, no alla Fiorentina. Occhio a Piatek"
03 dicembre 2020 13:31
Repubblica, rinforzi dal mercato: Amrabat il più utilizzato, poi Bonaventura. Borja Valero il più in forma
03 dicembre 2020 10:52
Repubblica, la Fiorentina a novembre ha un obiettivo, la salvezza. Callejon ricordo di se stesso
01 dicembre 2020 12:05
Repubblica, Prandelli scuote la Fiorentina, non c'è tempo da perdere: l'aspetto mentale sarà decisivo
24 novembre 2020 10:57
Repubblica, Fiorentina costruita male, punta sugli over 30 che spesso si infortunano
23 novembre 2020 11:02
Repubblica risponde a Commisso: "Rispondere alle critiche con le minacce vuol dire non saper rispondere"
19 novembre 2020 10:49
Repubblica, Pezzella non forzerà i tempi del suo recupero: la Fiorentina vuole il suo rinnovo
18 novembre 2020 09:38
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