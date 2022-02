Telefonata tra Biraghi e Commisso, capitano viola ha promesso impegno, Rocco gli ha dato fiducia

Come riporta questa mattina La Repubblica, tra Commisso e la squadra c’è stato un confronto ieri mattina: capitan Biraghi ha parlato a lungo con il presidente, ha incassato la sua stima per il lavoro svolto e ha promesso l’impegno dimostrato fino a ora. Un’ennesima testimonianza dell’importanza e del peso specifico del capitano. Un crescendo di autorevolezza partito con la fascia in estate come emblema del nuovo corso targato Commisso e proseguita in stagione con un rigore pesante calciato con il Cagliari nel momento di massima tensione con Vlahovic. Biraghi conferma di essere il leader del gruppo e uno che ci mette sempre la faccia, come quando a ottobre incontrò i tifosi ribadendo l’impegno della squadra. Al presidente Commisso è stato ribadito che lo spogliatoio è unito, la voglia di ben figurare oltre l’addio di Vlahovic è intatta e dentro tutte le anime della Fiorentina c’è la consapevolezza che solo i risultati sportivi adesso possono cancellare le tante critiche ricevute dai tifosi.

BORJA VALERO METTE LA FIORENTINA AL PRIMO POSTO