Questo il tweet del giornalista di Repubblica Matteo Dovellini sulla trattativa che dovrebbe portare Dodò alla Fiorentina:

“La Fiorentina conta di chiudere in settimana per l’arrivo di Dodô. I viola rimangono più che fiduciosi sul fatto che per il brasiliano si possano presto risolvere gli ultimi dettagli per sbloccare il suo arrivo alla corte di Italiano”.

