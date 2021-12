Inchiesta di Report sui procuratori di Vlahovic, legami con governo serbo e criminalità organizzata

C’è un mondo dietro le parole di Rocco Comisso, il presidente della Fiorentina che due giorni fa ha dichiarato: “Non mi faccio ricattare dagli agenti”. Nella ormai compromessa trattativa per rinnovare il contratto del calciatore Dusan Vlahovic, divenuto a suon di gol uno degli attaccanti più richiesti d’Europa, entra a gamba tesa la International Sports Agency di Belgrado. L’agenzia, nata nel 2015 e capace di tesserare il giovane e talentuoso Vlahovic ad appena due settimane dalla sua apertura, ha visto crescere il suo potere nel mondo del calcio grazie ai legami profondi tanto con il Partizan, una delle due squadre cittadine controllate dallo stato, quanto con alcuni membri del governo serbo.

Gli interessi economici e i legami con la politica degli agenti di Vlahovic (raccontati lunedì 6 dicembre dall’inchiesta di Report “Febbre a 90”, in onda alle 21,15 su RaiTre) portano fino a Novac Nedic, il segretario generale del governo guidato dal presidente Aleksandar Vucic. Documenti societari rivelano un rapporto tra Dejan Grgic, uno dei soci della della International Sports Office, e Branislava Nedic, la madre del segretario generale del governo. L’atto risale all’aprile del 2007, quando Grgic subentra alla madre di Nedic nella direzione della Dominus LLC, branch serba di una società con sede nel Delaware.

La “cantera” dell’agenzia e degli uomini che l’hanno costituita rimane comunque l’Fc Partizan. Il padre di Nedic, un noto avvocato di Belgrado poi prestato alla politica, è stato vice presidente del club fino al 2016 e il segretario del governo ha ricoperto per anni la carica di consigliere di amministrazione.

Il Partizan rimane centrale nelle dinamiche sportive non solo all’interno dei confini serbi. Da un lato il tifo violento e i rapporti degli ultras con frange della criminalità organizzata, dall’altro la capacità di sfornare campioni che militano nelle leghe europee. È così che Darko Ristic, attuale direttore della International Sports Agency, ha potuto sfruttare il legame con suo fratello Milan Ristic, per anni allenatore del settore giovanile del Partizan.

Un altro punto di forza che ha fatto brillare l’agenzia attirando l’interesse anche di Danilo Vucic, il figlio del presidente serbo Aleksandar Vucic. Fonti qualificate vicine al calciatore e alla Fiorentina confermano che il figlio del presidente (fotografato in più occasioni in compagnia di esponenti del tifo violento del Partizan) si è presentato come uno degli agenti del campione. L’entourage del presidente smentisce spiegando che Danilo Vucic è solo un grande appassionato di calcio. Alla stessa domanda Dusan Vlahovic non risponde, ma la sua relazione con la Fiorentina sembra destinata a diventare molto di più di una storia d’amore finita male. Lo scrive Repubblica

