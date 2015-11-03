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Notizie Partizan Fiorentina

Corvino svela: “Andai a vedere Milenkovic ma m’innamorai di Vlahovic. Agii d’anticipo, lo volevano in tanti”

30 novembre 2024 10:14

Corriere dello Sport, Fiorentina su Petrovic, il “nuovo Milenkovic”, i viola possono beffare Udinese ed Atalanta

21 novembre 2023 09:48

Partenza per Belgrado: la Fiorentina ci riproverà domani mattina, altrimenti amichevole annullata

25 luglio 2023 21:40

Inchiesta di Report sui procuratori di Vlahovic, legami con governo serbo e criminalità organizzata

06 dicembre 2021 12:47

Inquietanti intrecci tra Ristic ed il figlio del presidente della Serbia. Mistero Vlahovic

08 ottobre 2021 16:43

Vlahovic VS Ibra, il suo mito. E Milenkovic al suo arrivo in viola aveva previsto che...

21 febbraio 2020 11:02

Corriere dello Sport, la Juventus vuole offrire 35 milioni per Milenkovic. Il 10% andrà al Partizan

16 ottobre 2018 12:54

Ramadani asse ancora caldo con la Fiorentina. Molti i giocatori seguiti al Viareggio

17 marzo 2018 11:11

Ds Partizan: "Milenkovic tra 2-3 anni in un top club. Vlahovic da tenere d'occhio..."

13 febbraio 2018 15:51

VIDEO, Dusan Vlahovic si presenta in allenamento alla Fiorentina con un gol all'incrocio dei pali

10 novembre 2017 15:59

Ecco Vlahovic, l'Ibrahimovic dei balcani che non vede l'ora di arrivare a Firenze. Da gennaio sarà della Fiorentina

03 ottobre 2017 13:27

Ufficiale, Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Fiorentina. Contratto di 5 anni

23 giugno 2017 20:56

Il presidente del Partizan conferma: "Milenkovic andrà alla Fiorentina"

26 maggio 2017 15:56

La Fiorentina ha chiuso finalmente il colpo Vlahovic, resterà un anno in prestito al Partizan

04 maggio 2017 17:27

Milenkovic: "Fiorentina? Al momento sono ancora un giocatore del Partizan"

27 aprile 2017 23:28

Milenkovic: già fatte le visite mediche, manca solo la firma. Al Partizan vanno 5 milioni

23 aprile 2017 12:18

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