Milenkovic: già fatte le visite mediche, manca solo la firma. Al Partizan vanno 5 milioni

È quasi fatta per Milenkovic: il difensore classe '97 ha sostenuto le visite mediche in settimana

Sembra proprio che la Fiorentina stia per mettere a segno il primo colpo di mercato che, seppur con qualche mese di anticipo, darà il via alla nuova campagna acquisti. Infatti, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, pare che il difensore serbo Nikola Milenkovic, attualmente in forza al Partizan Belgrado, abbia già sostenuto le visite mediche, presumibilmente nel corso della settimana che sta volgendo al termine.

A questo punto pare che manchi solo la firma sul contratto che, ovviamente a decorrere dal prossimo 1 luglio, vincolerà il classe '97 alla società gigliata. Secondo quanto appreso pare che l'operazione sia destinata a chiudersi ad una cifra che si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Il mercato è, almeno ufficiosamente, iniziato.