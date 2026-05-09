Ceccarini: “Su Grosso c’è la Fiorentina ma anche Lazio e Bologna. Sarri può andare a Napoli”

La Fiorentina sta cercando un nuovo allenatore, Ceccarini ha fatto il punto su Tuttomercatoweb sulla situazione della panchina viola

Niccolò Ceccarini direttore di Tuttomercatoweb ha fatto il punto sulla situazione delle panchine e del possibile giro di allenatori su TMW:

Il nuovo direttore sportivo della Roma è uno dei temi più caldi di queste ore. Dopo l’addio di Ranieri, ci sarà anche quello di Massara. In questo caso da capire la modalità, se saranno dimissioni oppure la società opterà per l’esonero. A ora l’unica certezza è che il profilo sarà italiano e ovviamente garantisca una sintonia totale con Gasperini sul mercato e non solo. Insomma un rapporto solido. I Friedkin hanno sondato varie piste ma ancora non è stata presa una decisione finale. Forse servirà ancora qualche giorno ma non si dovrebbe andare oltre questa rosa di nomi. Cristiano Giuntoli è uno dei candidati, la sua esperienza con Napoli e Juventus è un bagaglio importante e al momento non è sotto contratto.

Un livello molto alto. Insieme a lui ci sono altri dirigenti che però sono legati ai rispettivi club. Cominciamo da Manna, che a Napoli ha preso il posto di Giuntoli dopo il suo passaggio alla Juventus. Nel caso non sarebbe così facile arrivarci ma magari De Laurentiis potrebbe anche trattare la sua uscita. Un nome caldo è quello di Toni D’Amico, che all’Atalanta ha contribuito al lavoro di Gasperini soprattutto negli ultimi anni della sua avventura nerazzurra. È molto legato alla proprietà e alla famiglia Percassi e quindi anche qui la strada non è così in discesa ma la porta si potrebbe aprire. Infine c’è Sogliano. Un professionista troppo sottovalutato. Il suo lavoro in questi anni al Verona è sotto gli occhi di tutti. E non si parla solo di cessioni ma anche di acquisti. Sul tavolo ha una proposta di rinnovo triennale dal club gialloblù per provare a ricostruire e riportare subito la squadra in serie A. In pratica l’ha già accettata formalmente ma davanti ad una chiamata della Roma direbbe ovviamente si.

E se questo è un argomento destinato a chiudersi a breve, un altro domino interessante ê quello che riguarda le panchine. Conte e Allegri potrebbero creare un giro molto interessante. Se il primo dovesse andare via ci sarebbe la possibilità anche di un suggestivo ritorno, quello di Sarri. Nonostante altri due anni di legame con la Lazio l’opportunità di un addio resta alta. Tutto verrà deciso dopo la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Il discorso di Allegri è legato anche ad una chiamata dalla Nazionale e magari da una non totale convergenza con le idee di una società in cui ci sono varie correnti di pensiero. In questo caso un profilo che potrebbe tornare di forte attualità è quello di Italiano, per il quale c’è anche l’ipotesi estero. Verso l’addio invece D’Aversa, il cui contratto scade a giugno. Il Torino sta pensando in maniera sempre più concreta a Gattuso, che ha una grande voglia di rimettersi in gioco dopo l’esperienza con la Nazionale. Un punto della situazione verrà fatto a fine stagione tra l’Atalanta e Palladino. Anche Grosso è un allenatore molto gettonato. Se dovesse lasciare il Sassuolo, per lui le ipotesi si chiamano Lazio, Bologna e Fiorentina.