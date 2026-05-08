Friabile e gustoso il 2-2 di Monza. L'Empoli al 91° si salva dalla C per gli scontri diretti

Gli azzurri si salvano al fotofinish dopo essersi fatti ribaltare: il pareggio in extremis condanna il Sudtirol ai play-out per gli scontri diretti sfavorevoli

Monza, 8 maggio 2026 – Cuore e batticuore, con quel pizzico di sana follia che ha caratterizzato tutto il campionato dell’Empoli. Gli azzurri centrano la salvezza diretta, ma il modo in cui arriva è quanto di più rocambolesco ci sia. La squadra di Caserta chiude il campionato a quota 41, stessi punti del Suditirol: evita il play-out grazie alla vittoria maturata con gli altoatesini nella gara d’andata, un vantaggio, quello negli scontri diretti, che consente quindi di chiudere la stagione con la certezza di giocare in B anche l’anno prossimo dopo aver sfiorato a lungo gli spareggi col Bari.

La gara col Monza, infatti, è una vera e propria girandola di emozioni, un’altalena di gioie e dolori fino all'urlo finale di Shpendi, arrivato a tempo praticamente scaduto. E dire che gli azzurri la partita l’avevano iniziata bene: contro un Monza a cui serviva un miracolo per andare in Serie A direttamente, ma che non poteva permettersi di perdere per non rischiare di arrivare ai play off senza il vantaggio del terzo posto, il primo gol lo aveva segnato proprio la squadra di Caserta. Fuoco di paglia, perchè dopo il guizzo di Shpendi sono i locali a chiudere l’Empoli nella propria area di rigore. Un tam tam andato avanti fino al pari, meritato, di Petagna.

Così sulla panchina azzurra si comincia a tendere l’orecchio verso il Druso di Bolzano, dove la Juve Stabia è sorprendentemente avanti. Con questo risultato, potrebbe andar bene anche la sconfitta. Ma il calcio è strano e le ultime giornate sono spesso diaboliche: accade così che in meno di un amen l’Empoli si ritrovi sotto di un gol a Monza, mentre il Sudtirol fa 1-1 con le Vespe. Situazione a questo punto assai diversa, con gli altoatesini a quota 41 e gli azzurri ancorati a 40 (e virtualmente ai play out col Bari).

Caserta le prova tutte, mette Popov e Bianchi e lancia la squadra all’assalto. I suoi sono sfiniti, sfibrati e pure un po’ demoralizzati, ma sull’ultimo pallone utile, quando le lancette segnano il 91’, una palla sporca dentro l’area di rigore arriva ancora sui piedi di Shpendi, che da un passo fa 2-2. In panchina si fa festa, le radioline si sintonizzano sul Druso. E’ finita anche lì, Sudtirol-Juve Stabia 1-1. Empoli salvo, ma che fatica…

MONZA-EMPOLI 2-2, IL TABELLINO

MONZA (3-4-1-2) : Thiam; Bakoune (60′ Mota Carvalho), Delli Carri, Lucchesi; Birindelli (86′ Antov), Hernani (69′ Colombo), Pessina, Carboni; Caso (69′ Ciurria); Petagna (60′ Alvarez), Cutrone. A Disp: Pizzignacco, Strajna, Brorsson, Antov, Obiang, Keita, Colombo, Ciurria, Capolupo, Colpani, Mota. Allenatore: Paolo Bianco

EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Guarino, Romagnoli (86′ Bianchi), Lovato; Candela, Magnino, Yepes (80′ Haas) Ghion (46′ Degli Innocenti), Elia (71′ Ceesay); Shpendi, Nasti(71′ Popov). A Disp: Perisan, Curto, Obaretin, Ilie, Ceesay, Fila, Moruzzi, Saporiti, Popov, Bianchi. Allenatore: Fabio Caserta.

ARBITRO: Sig. Marcenaro di Genova. Assistenti: Mastrodonato/Ricci. VAR: La Penna/Baroni

MARCATORI: 1′ Shpendi, 29′ Petagna, 65′ Delli Carri, 91′ Shpendi

Lo riporta lanazione.it