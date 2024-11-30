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Corvino svela: “Andai a vedere Milenkovic ma m’innamorai di Vlahovic. Agii d’anticipo, lo volevano in tanti”

Gli dissi "ti faccio debuttare con i ragazzi, tu entra e segna". E segnò

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2024 10:14
Corvino svela: “Andai a vedere Milenkovic ma m’innamorai di Vlahovic. Agii d’anticipo, lo volevano in tanti” -
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Il Lecce domenica giocherà contro la Juventus, squadra in cui milita Dusan Vlahovic da lui portato in Italia, alla Fiorentina, ecco le sue parole al Corriere dello Sport: “Ero andato a vedere il Partizan per Milenkovic, ma quando fecero entrare ‘sto ragazzino me ne innamorai, aveva fisicità, destrezza, una qualità insolita per un attaccante con quelle misure. E senso del gol. Chi sa segnare segna sempre. Agii d'anticipo, lo volevano in tanti. I genitori mantennero la parola e con lui riempii l'ultimo posto a disposizione per l'extracomunitario, naturalmente dopo averlo lasciato sei mesi in prestito per farlo diventare maggiorenne. 

Si immaginavano che prendessi un giocatore già formato e invece puntai subito su Dusan. Lo portai nello spogliatoio della Primavera prima della finale col Toro. Gli dissi "ti faccio debuttare con i ragazzi, tu entra e segna". ‘Tranquillo, direttore, vado e segno'. Vincemmo due a zero, fece doppietta. O forse ne segnò uno solo, comunque alzammo la coppa”.

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