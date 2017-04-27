Milenkovic: "Fiorentina? Al momento sono ancora un giocatore del Partizan"
Non sono un calciatore della Fiorentina e tutti i miei pensieri sono rivolti alla mia squadra
A cura di Redazione Labaroviola
27 aprile 2017 23:28
Nikola Milenkovic, difensore serbo in forza al Partizan Belgrado e dichiaratamente un obiettivo di mercato della Fiorentina, ha parlato della sua situazione ai microfoni di TvArenaSport: "In questo momento sono un giocatore del Partizan, non della Fiorentina. E tutti i miei pensieri sono rivolti alla mia squadra di adesso".