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Milenkovic: "Fiorentina? Al momento sono ancora un giocatore del Partizan"

Non sono un calciatore della Fiorentina e tutti i miei pensieri sono rivolti alla mia squadra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 aprile 2017 23:28
Milenkovic: "Fiorentina? Al momento sono ancora un giocatore del Partizan" -
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Nikola Milenkovic, difensore serbo in forza al Partizan Belgrado e dichiaratamente un obiettivo di mercato della Fiorentina, ha parlato della sua situazione ai microfoni di TvArenaSport: "In questo momento sono un giocatore del Partizan, non della Fiorentina. E tutti i miei pensieri sono rivolti alla mia squadra di adesso".

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