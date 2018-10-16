Corriere dello Sport, la Juventus vuole offrire 35 milioni per Milenkovic. Il 10% andrà al Partizan
Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la Juventus ha capito che Nikola Milenkovic può giocare in più ruoli, che a 21 appena compiuti ha davanti ancora grandi possibilità di crescita e che con...
Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la Juventus ha capito che Nikola Milenkovic può giocare in più ruoli, che a 21 appena compiuti ha davanti ancora grandi possibilità di crescita e che con una cifra relativamente accessibile si può provare a convincere la Fiorentina (il club viola poi dovrà il 10% dell’incasso al Partizan). Con 35 milioni il club bianconero potrebbe avere un difensore che già conosce il calcio italiano e giovane a tal punto da poter essere aspettato almeno un anno prima di essere valutato definitivamente.