Corriere dello Sport, la Juventus vuole offrire 35 milioni per Milenkovic. Il 10% andrà al Partizan

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la Juventus ha capito che Nikola Milenkovic può giocare in più ruoli, che a 21 appena compiuti ha davanti ancora grandi possibilità di crescita e che con...

A cura di Redazione Labaroviola 16 ottobre 2018 12:54

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic

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