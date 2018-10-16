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Corriere dello Sport, la Juventus vuole offrire 35 milioni per Milenkovic. Il 10% andrà al Partizan

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la Juventus ha capito che Nikola Milenkovic può giocare in più ruoli, che a 21 appena compiuti ha davanti ancora grandi possibilità di crescita e che con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2018 12:54
Corriere dello Sport, la Juventus vuole offrire 35 milioni per Milenkovic. Il 10% andrà al Partizan - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la Juventus ha capito che Nikola Milenkovic può giocare in più ruoli, che a 21 appena compiuti ha davanti ancora grandi possibilità di crescita e che con una cifra relativamente accessibile si può provare a convincere la Fiorentina (il club viola poi dovrà il 10% dell’incasso al Partizan). Con 35 milioni il club bianconero potrebbe avere un difensore che già conosce il calcio italiano e giovane a tal punto da poter essere aspettato almeno un anno prima di essere valutato definitivamente.

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