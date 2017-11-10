VIDEO, Dusan Vlahovic si presenta in allenamento alla Fiorentina con un gol all'incrocio dei pali

Lui è Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000, arrivato oggi a Firenze per uno stage agli ordini di Stefano Pioli. L'operazione, che aveva coinvolto anche Milenkovic, si è chiusa già in estate: 1,5 i m...

A cura di Redazione Labaroviola 10 novembre 2017 15:59

Condividi