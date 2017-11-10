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VIDEO, Dusan Vlahovic si presenta in allenamento alla Fiorentina con un gol all'incrocio dei pali

Lui è Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000, arrivato oggi a Firenze per uno stage agli ordini di Stefano Pioli. L'operazione, che aveva coinvolto anche Milenkovic, si è chiusa già in estate: 1,5 i m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2017 15:59
VIDEO, Dusan Vlahovic si presenta in allenamento alla Fiorentina con un gol all'incrocio dei pali -
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Lui è Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000, arrivato oggi a Firenze per uno stage agli ordini di Stefano Pioli. L'operazione, che aveva coinvolto anche Milenkovic, si è chiusa già in estate: 1,5 i milioni investiti più il riconoscimento al club serbo di una percentuale in caso di futura rivendita. Il tesseramento sarà formalizzato la prossima estate, in virtù del suo status di extracomunitario.

Oggi al suo primo allenamento con la maglia viola ha fatto gol così, ecco il video della prodezza:


https://www.labaroviola.com/labaro_content/uploads/2017/11/acffiorentina_15418643_1441194745935002_7656934826200530944_n.mp4

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