Ufficiale, Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Fiorentina. Contratto di 5 anni

Dusan Vlahovic è finalmente un nuovo giocatore viola. Lunedì 26 giugno le visite mediche, ma si unirà alla squadra il prossimo anno

ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con l’FK Partizan Belgrado per l’acquisto, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dusan Vlahovic, accordo che verrà ratificato al compimento del diciottesimo anno del calciatore serbo.

Vlahovic, nato a Belgrado (Serbia) il 28 gennaio del 2000, con la maglia del Partizan ha già collezionato 27 presenze e 3 gol tra Campionato e Coppe vincendo l’ultimo Campionato serbo e la Coppa di Serbia.

Il nuovo attaccante viola firmerà un contratto di 5 anni e si sottoporrà alle visite mediche di rito nella giornata di lunedì 26 giugno.