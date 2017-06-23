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Ufficiale, Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Fiorentina. Contratto di 5 anni

Dusan Vlahovic è finalmente un nuovo giocatore viola. Lunedì 26 giugno le visite mediche, ma si unirà alla squadra il prossimo anno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 20:56
Ufficiale, Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Fiorentina. Contratto di 5 anni -
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ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con l’FK Partizan Belgrado per l’acquisto, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dusan Vlahovic, accordo che verrà ratificato al compimento del diciottesimo anno del calciatore serbo.

Vlahovic, nato a Belgrado (Serbia) il 28 gennaio del 2000, con la maglia del Partizan ha già collezionato 27 presenze e 3 gol tra Campionato e Coppe vincendo l’ultimo Campionato serbo e la Coppa di Serbia.

Il nuovo attaccante viola firmerà un contratto di 5 anni e si sottoporrà alle visite mediche di rito nella giornata di lunedì 26 giugno.

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