Il presidente del Partizan conferma: "Milenkovic andrà alla Fiorentina"
Ci impegneremo per non perdere troppi elementi della rosa: di sicuro partirà Milenkovic e con i suoi soldi prenderemo il sostituto
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2017 15:56
Il presidente del Partzian Belgrado, Milorad Vucelic, fa chiarezza sulla situazione del difensore Nikola Milenkovic. Queste le sue parole ai microfoni di Alo!: "Mi aspetto un Partizan competitivo a livello europeo anche nella prossima stagione, possibilmente in Champions. Ci impegneremo per non perdere troppi elementi della rosa: di sicuro partirà solo Milenkovic, che andrà alla Fiorentina, e con i suoi soldi prenderemo il suo sostituto".