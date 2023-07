Partenza per Belgrado: la Fiorentina ci riproverà domani mattina, altrimenti amichevole annullata

La Fiorentina sarebbe dovuta partire oggi per Belgrado per l’amichevole domani contro il Partizan ma le condizioni atmosferiche avverse non hanno fatto decollare la truppa viola. La prima partenza era fissata per le 16.30, poi c’è stato un secondo tentativo alle 19 ma in entrambi i casi non è stato possibile partire. Domani mattina verrà fatto un nuovo tentativo, se non dovesse essere possibile partire, allora l’annullamento della gara sarà inevitabile.

