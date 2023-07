Saponara si presenta a Verona: “Alla Fiorentina ho trovato nuova linfa. Con Italiano è scattata la scintilla”

Riccardo Saponara è intervenuto così nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dell’Hellas Verona, soffermandosi anche sul suo percorso alla Fiorentina. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“La scelta? Ho ritrovato una linfa negli ultimi anni che stava scemando in una periodo della mia carriera non semplice. A Firenze ho trovato un guizzo che mi ha dato soddisfazioni e mi ha fatto crescere tanto, ho potuto interpretare anche un ruolo diverso dal mio e voglio dare continuità al mio momento. Voglio ripagare la fiducia che mi ha dato il Verona.

Sugli allenatori… Sicuramente l’incidenza più importante me l’ha data Sarri perchè dal primo allenamento intravide in me delle qualità che ancora non conoscevo. Lui insieme ad Italiano sono gli allenatori con cui mi è scattata la scintilla e mi hanno estrapolato qualcosa da mettere poi in campo. Ho avuto anche altri allenatori bravi come Pioli, Paulo Sousa…

C’erano già stati contatti con l’Hellas Verona? I discorsi con il direttore c’erano già stati prima della scadenza del contratto. Avevo l’idea che potesse non arrivare il rinnovo con la Fiorentina e mi sono guardato intorno già qualche mese prima. La piazza mi ha sempre attratto molto per storia e calore dei tifosi: si è trattato solo di discutere il contratto ma sono stato sempre deciso.

Fiorentina? Un cambiamento tattico e della mia posizione ha inciso molto, ed è avvenuto a Lecce. Il mio percorso di crescita mi ha portato a Firenze con un allenatore che sposava a pieno le mie caratteristiche. A Firenze sono sempre stato molto legato ma non sono riuscito a rendere come volevo prima delle ultime due stagioni.”

