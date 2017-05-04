La Fiorentina ha chiuso finalmente il colpo Vlahovic, resterà un anno in prestito al Partizan

Corvino ha chiuso questo importante colpo di mercato in prospettiva, Vlahovic è viola. Le cifre di quest'operazione

La Fiorentina ha definito con il Partizan Belgrado l’operazione riguardante Dusan Vlahovic, attaccante che la Fiorentina ha corteggiato a lungo. Il classe 2000 resterà in prestito al Partizan anche la prossima stagione, ma di fatto sarebbe già un nuovo giocatore della Fiorentina per un milione e mezzo di euro. Dopo Milenkovic ecco anche Vlahovic, con Corvino che torna a pescare nel serbatoio del Partizan Belgrado. Questo è quanto raccontano dalla Serbia, Corvino dunque avrebbe chiuso questo importante colpo in entrata andando andando prendere un talento di cui tutti parlano benissimo.