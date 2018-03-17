Ramadani asse ancora caldo con la Fiorentina. Molti i giocatori seguiti al Viareggio

Dopo i tanti giocatori portati in maglia viola da Ramadani non è da escludere una nuova collaborazione. Il club viola è tornato a lavorare con l'agente dopo gli ingaggi di Vlahovic e Milenkovic il sec...

Dopo i tanti giocatori portati in maglia viola da Ramadani non è da escludere una nuova collaborazione. Il club viola è tornato a lavorare con l'agente dopo gli ingaggi di Vlahovic e Milenkovic il secondo già molto fruttuoso. Tanti sono i giocatori del Partizan di Ramadani che la Fiorentina sta tenendo d'occhio alla Viareggio Cup. Vjestica, difensore centrale classe 2000, nel giro delle nazionali giovani bosniache, è un calciatore dotato di un fisico statuario, fortissimo di testa, ed ha già realizzato due gol nel Viareggio. Sulla fascia sinistra, un altro calciatore da tenere d’occhio e seguire è Sehovic .Terzino coriaceo e smaliziato, in grado di giocare sia a destra che a sinistra, forte fisicamente e veloce. Bravo in fase difensiva, riesce a sganciarsi anche in quella offensiva grazie ad una resistenza davvero importante. In mezzo al campo, Pantazis, 2000, gioca come centrocampista centrale ed è un calciatore in grado di dare equilibrio a tutta la squadra. Agisce davanti alla difesa, ma anche come mezzala, ha gamba e tempi di inserimento, oltre ad un tiro potente. Buona forza fisica, ottimo controllo di palla. In avanti, Novic punta centrale pura, è il bomber del Partizan. Crea grattacapi ai marcatori, è molto spigoloso, sa lavorare per la squadra, ma tecnicamente è molto migliorabile. Esplosivo e potente, è piuttosto veloce se si considera la stazza. Infine Djerlek, calciatore che ha già debuttato con la prima squadra: è un trequartista di grande qualità tecnica, capace di giocare anche da ala, elemento da tenere d’occhio.